Während in Deutschland gerade Müsli- respektive Brötchen-Zeit ist, reisen wir gedanklich ein paar Stunden zurück und lassen den Blick von unserem Frühstücks- auf den Dinner-Tisch von Angela Merkel und Joe Biden schweifen. Dort sehen wir (weiterhin gedanklich, es gibt nämlich keine Fotos des Abendessens in Washington): Gegrillte Pfirsiche, knusprigen Wolfsbarsch und Vanilleeis. Der US-Präsident hat der Bundeskanzlerin zum Abschluss ihres Besuchs in Washington ein schmackhaftes Menü auftischen lassen.

Als Vorspeise bekamen Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer am Donnerstagabend jedenfalls die Pfirsiche, Blattsalat mit frischem Mozzarella und Weißer-Balsamico-Glasur serviert, wie das Weiße Haus mitteilte. Es folgte der Wolfsbarsch an Pfeffer-Tagliatelle und Kürbis-Tomaten-Kompott. Zum Nachtisch gab es Zitronenkuchen mit Beerenglasur und Vanilleeis. Letzteres dürfte Biden persönlich besonders gut gefallen haben: Der US-Präsident ist als großer Eis-Liebhaber bekannt. Also: Falls Sie noch keine Idee für Ihr heutiges Abendessen haben, nehmen Sie das Ganze doch einfach als Inspiration.