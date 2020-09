In der Nähe der früheren Redaktion der Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" kommt es zu einem Messerangriff. Zwei Journalisten werden dabei schwer verletzt. Zwei Verdächtige können festgenommen werden.

Bei einer Messerattacke im Zentrum von Paris sind nach Angaben des französischen Regierungschefs Jean Castex zwei Journalisten verletzt worden. Ihr Leben sei nicht in Gefahr, sagte er in der Nähe des Tatorts. Weitere Einzelheiten gab er nicht bekannt. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris hat Ermittlungen aufgenommen. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Der Angriff ereignete sich in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satire-Magazins "Charlie Hebdo". Sie gehörten im Januar 2015 zu den Zielen einer mehrtägigen Anschlagsserie, bei der insgesamt 17 Menschen getötet wurden. Das Terrornetzwerk Al-Kaida hatte zuvor wegen der erneuten Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen durch das Magazin mit einem Anschlag gedroht.

Schwer bewaffnete Polizisten ... (Foto: picture alliance/dpa)

Berichten zufolge war ein Mann mit einem Hackmesser auf zwei Journalisten einer Medienagentur losgegangen." Der Mann und die Frau wurden beide sehr schwer verletzt", sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur AFP. Eine Frau ergänzte: "Die beiden haben vor dem Gebäude eine Zigarette geraucht. Dann habe ich Schreie gehört. Ich bin ans Fenster gegangen und habe einen meiner Kollegen blutüberströmt gesehen. Er wurde von einem Mann mit einem Hackbeil verfolgt", sagte die Frau, die anonym bleiben wollte.

Redaktion arbeitet an Geheimort

... haben den Bereich um den Tatort weiträumig abgesperrt. (Foto: picture alliance/dpa)

Bei dem Anschlag auf die Satirezeitung im Januar 2015 hatten zwei Islamisten zwölf Menschen kaltblütig ermordet, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Derzeit läuft in Paris der Prozess gegen mögliche Hintermänner. Zu diesem Anlass hatte die Satirezeitung vor Kurzem erneut die umstrittenen Mohammed-Karikaturen veröffentlicht. Seit dem Anschlag arbeitet die Redaktion unter Polizeischutz an einem geheimen Ort.

Nach der neuerlichen Attacke zog die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft umgehend die Ermittlungen an sich. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen "Mordversuchs im Zusammenhang mit einer terroristischen Tat" und "Bildung einer kriminellen Terrorgruppe".

Der oberste Anti-Terror-Ermittler Heitz sprach von einem "Haupttäter". Ein zweiter Mensch sei in Polizeigewahrsam, seine Verbindung zu dem Hauptverdächtigen werde noch überprüft. Der ursprüngliche Verdacht auf einen Sprengstoff-Fund nahe des Tatorts erhärtete sich laut Polizei nicht.