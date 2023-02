Bei einer Bundeswehrübung in Sachsen-Anhalt kommt es zu einem schweren Unfall: Zwei Schützenpanzer vom Typ Puma stoßen bei hohem Tempo zusammen. Zwölf Soldaten sind verletzt, einer schwer. Verteidigungsminister Pistorius zeigt sich betroffen.

Bei einem schweren Unfall mit zwei Schützenpanzern Puma sind am Vormittag im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt (GÜZ) zwölf Soldaten verletzt worden. Davon habe einer schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Bundeswehrsprecher. Der Schwerverletzte wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach vorliegenden Informationen waren die beiden Fahrzeuge mit höherem Tempo zusammengestoßen. Das GÜZ bei Gardelegen ist eine zentrale Ausbildungsstelle des Heeres für den Umgang mit dem Waffensystem.

Laut "Spiegel" ereignete sich der Unfall beim Zurücksetzen aus einer Stellung. Zu dem Vorfall kam es demnach bei einer Übung der Panzerlehrbrigade 9. Die Einheit probt dort nach Angaben des Heeres den auf- und abgesessenen Kampf sowie taktische Vorgehensweisen beim Gegenangriff im Verbund mit Kampfpanzern des Typs Leopard 2. Ein Soldat habe eine schwere Rückenverletzung erlitten, berichtete das Magazin. Nach ersten internen Meldungen der Truppe trugen mehrere Soldaten Armbrüche davon.

Hochmoderner Nachfolger des Marders fällt mit Pannen auf

Bei einem Besuch einer Leopard-Einheit der Bundeswehr in Augustdorf in Nordrhein-Westfalen sprach Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von einem schrecklichen Unfall. Der mache ihn schwer betroffen, sagte der SPD-Politiker und wünschte den verletzten Kameraden eine schnelle Genesung. Bei seinem kurzen Statement sprach Pistorius von elf Verletzten, die Details des Unfalls würden nun ermittelt. Pistorius hatte erst vor wenigen Tagen an einer Schießübung mit Puma-Panzern teilgenommen und war auch selbst darin gefahren.

Der Panzer vom Typ Puma ist hochmodern und soll den älteren Schützenpanzer vom Typ Marder ablösen. Zuletzt machte er vor allem mit Ausfällen Schlagzeilen. Inzwischen hat eine genauere Schadensanalyse gezeigt, dass die Probleme wohl mit besserer Vorbereitung und Ausbildung beherrschbar gewesen wären.