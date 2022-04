Blutige Anschlagwelle in Israel Zwei Tote bei Schießerei in Tel Aviv

Israel erlebt die schwerste Gewaltwelle seit 16 Jahren. Bei einem Anschlag in Tel Aviv sterben zwei Menschen, mehrere werden verletzt. Sicherheitskräfte liefern sich einen Schusswechsel mit einem Attentäter, heißt es. Unklar ist, ob für die Terrortat wieder der Islamische Staat verantwortlich ist.

Bei einem Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv sind am Abend nach Angaben von Sanitätern mindestens zwei Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen erlitten Schussverletzungen. Das Ichilov-Krankenhaus der israelischen Metropole meldete, es habe zehn bei dem Anschlag verletzte Menschen aufgenommen. Zwei der Menschen seien trotz aller ärztlichen Bemühungen gestorben, vier weitere schwebten demnach in Lebensgefahr und wurden notoperiert. Ein Attentäter habe auf Besucher einer Kneipe auf der belebten Dizengoff-Straße geschossen, teilte die Polizei mit. Sicherheitskräfte suchten nach dem Täter.

Der Rettungsdienst Zaka berichtete, Sicherheitskräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit dem Attentäter. Im Stadtzentrum waren immer wieder Sirenen zu hören, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung. Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Zeugen sagten, sie hätten Schüsse gehört. Sie berichteten von chaotischen Szenen im Zentrum von Tel Aviv. "Es herrscht eine Stimmung wie im Krieg, überall Soldaten und Polizisten. Menschen weinen und laufen in alle Richtungen", berichtete Binyamin Blum, Mitarbeiter eines Restaurants in der Nähe des Anschlagsortes. Die Sicherheitskräfte forderten die Menschen auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. Der "Vorfall" dauere noch an, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen würden noch gesucht.

IS reklamiert Anschlag im Norden für sich

In Israel und dem Westjordanland hatte es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschlägen gegeben. In Bnei Brak bei Tel Aviv hatte ein palästinensischer Angreifer Ende März fünf Menschen getötet, darunter zwei ultraorthodoxe Juden, zwei seit längerem in Israel lebende Ukrainer und einen israelisch-arabischen Polizisten. Nur wenige Tage zuvor waren in der nordisraelischen Stadt Hadera zwei Polizisten getötet worden. Diesen Angriff reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für sich.

Wegen der Anschlagswelle hatte die israelische Polizei am Montag insgesamt 50 mutmaßliche IS-Unterstützer festgenommen. Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet kümmere sich um die Verdächtigen, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk Kan. Der Zeitung "Haaretz" zufolge gehen die Sicherheitsbehörden davon aus, dass es rund 200 israelische Araber gibt, die sich mit dem IS identifizieren. Darunter seien 20, die im Namen der Terrororganisation Anschläge begehen könnten.

Das Land befürchtet weitere Gewaltakte während des muslimischen Fastenmonats Ramadan, der am vergangenen Samstag begonnen hat. Die Anschläge markierten die blutigste Phase in Israel seit 16 Jahren. Etwa ein Fünftel der rund 9,4 Millionen Einwohner Israels sind Araber. Mehrere arabische Politiker haben die Anschläge verurteilt.