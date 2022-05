Der hessische Landtag soll den CDU-Politiker Boris Rhein zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Doch die Sache ist denkbar knapp. Viele Akteure haben eine verdeckte Agenda. Selbst die Bundesregierung könnte deswegen neu formiert werden.

Deutschlands dienstältester Ministerpräsident tritt ab. Der hessische Landesvater Volker Bouffier will nach 12 Jahren den Regierungsstab an seinen CDU-Parteifreund Boris Rhein übergeben. Doch der Wechsel ist heikel. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden hat nur eine Stimme Mehrheit. Und viele Akteure verfolgen verdeckte Absichten. Auf vier Dinge gilt es zu achten: