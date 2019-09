In Mainz sieht erstmals in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ein Trainer die Gelb-Rote Karte. Für das nächste Spiel ist er deshalb gesperrt, auch die Kabine darf er nicht betreten. In Leipzig gibt der Schiedsrichter einen Elfmeter, von dem er selbst nicht recht überzeugt ist.

Auf diesen Eintrag in die vielbeschworenen Geschichtsbücher hätte Sandro Schwarz gewiss gerne verzichtet: Am Samstag erhielt der Coach des 1. FSV Mainz 05 in der Nachspielzeit der Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:1) von Schiedsrichter Felix Brych als erster Trainer in der Historie der Fußball-Bundesliga die Gelb-Rote Karte. Genauer gesagt sah er, und das lässt das Ereignis noch außergewöhnlicher werden, sogar Gelb und Gelb-Rot in derselben Spielunterbrechung. Nach dem Schlusspfiff zeigte sich der 40-Jährige im Interview des Senders "Sky" halb einsichtig, halb fand er die Sanktion übertrieben: "Irgendwas werde ich schon gesagt haben. Wahrscheinlich wird es mein Gesichtsausdruck gewesen sein", gab er zu Protokoll.

Nun, die Mimik alleine war es nicht. Schwarz war vielmehr auf das Spielfeld gelaufen - in der irrtümlichen Annahme, die Begegnung sei abgepfiffen, wie er erklärte -, um gegen den Unparteiischen zu protestieren. Er gestikulierte, winkte ab, verließ den Platz wieder - und klatschte schließlich erkennbar höhnisch Beifall in Brychs Richtung. Wenn man den Wortlaut im Regelwerk buchstabengetreu auslegt, wäre sogar eine glatt Rote Karte in Betracht gekommen. Denn diese Sanktion ist vorgesehen, wenn es zu einem "absichtlichen Verlassen der eigenen technischen Zone" kommt, "um gegenüber einem Spieloffiziellen" - also dem Referee oder einem Assistenten - "zu protestieren oder sich bei diesem zu beschweren".

Das ging fix: Schiedsrichter Brych zückt erst Gelb, dann Gelb-Rot. Der bestrafte Trainer Schwarz (3.v.l.) zetert. (Foto: imago images/Thomas Frey)

Auch das Betreten des Spielfelds durch einen Teamoffiziellen, um "einen Spieloffiziellen zur Rede zu stellen" oder "einen Spieloffiziellen zu beeinflussen", wird in den Regeln als Beispiel für Vergehen genannt, in denen eine Rote Karte fällig ist, auch nach dem Schlusspfiff. Die sportliche Leitung der Bundesliga-Schiedsrichter hat den Unparteiischen vor der Saison allerdings Handlungsleitlinien mit auf den Weg gegeben, die eine nicht ganz so restriktive Auslegung des Regeltextes vorsehen. Darin heißt es beispielsweise, eine Rote Karte sei (nur) dann angebracht, wenn "die Aggressivität über das Maß eines respektlosen Verhaltens hinausgeht", "eine öffentliche Diskreditierung deutlich wird" oder der Schiedsrichter massiv bedrängt wird.

Brych hatte keinen Ermessensspielraum

Ein "normaler Umgangston" und ein "sachliches Kurzgespräch" dagegen sollten akzeptiert werden. Das heißt, die Übungsleiter in der Bundesliga mussten und müssen keineswegs eine übermäßige Strenge vonseiten der Schiedsrichter befürchten. Doch bei Sandro Schwarz hatte Felix Brych letztlich keinen Spielraum: Das sehr deutliche Betreten des Platzes um mehrere Meter in unfreundlicher Absicht musste - selbst wenn Schwarz davon ausging, dass das Spiel beendet ist - zwingend eine Verwarnung nach sich ziehen, das sarkastische Klatschen als separates und in den Regeln ausdrücklich erwähntes Vergehen ebenfalls. Das machte in der Summe eben Gelb-Rot.

Und das bedeutet, dass Sandro Schwarz seiner Mannschaft bei nächsten Bundesligaspiel in Paderborn fehlen wird. Bis vor dieser Saison zog der Verweis eines Trainers auf die Tribüne nicht unbedingt eine Zwangspause nach sich, das ist nun anders. Eine Gelb-Rote oder Rote Karte gegen einen Teamoffiziellen führt jetzt dazu, dass der Betreffende automatisch gesperrt wird. Das bedeutet: Ab 30 Minuten vor dem Anpfiff bis 30 Minuten nach Spielende darf Schwarz den Innenraum des Stadions nicht betreten, also auch nicht die Kabine. Jegliche Kontaktaufnahme mit der Mannschaft, ob unmittelbar oder mittelbar, ist ihm untersagt. Deshalb sucht er nun eine Lösung: "Man muss sich mit der Situation beschäftigen, wie das nächste Woche funktionieren soll."

In der vergangenen Saison wäre Sandro Schwarz für sein Verhalten vermutlich ebenfalls auf die Tribüne geschickt worden, nur eben per Fingerzeig. Nach sechs Spieltagen lässt sich als erstes Zwischenfazit jedenfalls festhalten: Die Einführung der Karten auch für Trainer und andere Teamoffizielle bewährt sich. Wo es vorher nahezu komplett im Ermessen des Unparteiischen lag, wann er einen Coach verbal anzählt und wann er ihn des Innenraums verweist, wird nun im Regelwerk an zahlreichen Beispielen erklärt, welches Fehlverhalten zu welcher Sanktion führt. Das sorgt für mehr Transparenz und Berechenbarkeit. Und die Referees setzen ihre Handlungsleitlinien sehr maßvoll um.

Was sonst noch wichtig war: