Nach Snoop Dogg und Lady Gaga arbeitet der Bezahldienst Klarna jetzt auch mit Rapper Asap Rocky zusammen. Der Musiker wird nicht nur Investor, sondern auch einen Tag lang die Geschäfte des Unternehmens führen.

Dass ASAP Rocky aus der Musikbranche kaum mehr wegzudenken ist, müssen wir wohl niemandem erzählen. Doch der US-amerikanische Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, hat deutlich mehr Talente und überrascht jetzt mit News. Er wird nicht nur Investor von Klarna, sondern auch einen Tag lang CEO des Unternehmens. Sebastian Siemiatkowski, der Co-Founder und CEO von Klarna, begrüßt die Zusammenarbeit sehr und sagt, er habe sich "nach sechzehn Jahren seit der Gründung von Klarna einen freien Tag verdient".

