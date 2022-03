Bisher hat Großbritannien keine Sanktionen gegen den bekanntesten Oligarchen verhängt. Doch das könnte sich ändern. Roman Abramowitsch versucht einem Abgeordneten zufolge deshalb, seine Villa und sein Penthouse so schnell wie möglich loszuwerden.

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch will seine Villa und sein Penthouse in London so schnell wie möglich verkaufen. Das berichtet die "Times" und beruft sich dabei auf einen britischen Parlamentsabgeordneten. Der Besitzer des Londoner Fußballclubs FC Chelsea fürchte sich davor, dass gegen ihn doch noch Sanktionen verhängt und seine Vermögenswerte eingefroren werden, zitiert die Zeitung Chris Bryant. Die Regierung müsse schnell handeln, um Abramowitsch zuvorzukommen, so der Labour-Abgeordnete.

Die Behauptung von Bryant kommt inmitten von Spekulationen, dass Abramowitsch seinen Fußballclub verkaufen wolle. Der Oligarch versucht, die Leitung von Chelsea an die Wohltätigkeitsstiftung abzugeben. Doch ob ihm das gelingt, ist wegen rechtlicher Hürden unklar.

Abramowitsch besitzt in London eine Villa mit 15 Zimmer, deren Wert auf umgerechnet knapp 180 Millionen Euro geschätzt wird. Außerdem gehört ihm ein Penthouse mit drei Etagen, für das er angeblich umgerechnet rund 26 Millionen Pfund bezahlt hat. Bisher hat Großbritannien nur zehn Russen mit vergleichsweise geringen Vermögenswerten in Großbritannien sanktioniert.