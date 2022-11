Die Einzelhandelsausgaben in China sind in diesem Jahr gesunken.

Chinas Null-Covid-Politik und eine abflauende Konsumlaune setzen Online-Händler Alibaba zu. Das spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider. Der Versandriese bleibt hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Corona-Beschränkungen und nachlassende Verbraucherausgaben haben das Umsatzwachstum des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba im abgelaufenen Quartal gedämpft. Der Umsatz stieg bis Ende September um drei Prozent auf 207,18 Milliarden Yuan, rund 28 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen mit. Damit lag der Online-Händler unter den Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt 208,62 Milliarden Yuan erwartet hatten. Der Gewinn brach um ein Fünftel auf 20,56 Milliarden Yuan ein.

Alibaba fuhr in den drei Monaten bis Ende September einen Verlust von 22,5 Milliarden Yuan ein, umgerechnet rund 3,06 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen Gewinn von 3,4 Milliarden Yuan erzielt.

Die Einzelhandelsausgaben in China sind in diesem Jahr gesunken, da die rigorose Null-Covid-Politik häufig zu kurzfristigen Schließungen geführt und dadurch auf die Konsumlaune gedrückt hatte. Der Betreiber von Chinas größten Online-Marktplätzen stand verstärkt mit Unternehmen wie Douyin von ByteDance im Wettbewerb und wird zudem von regulatorischen Eingriffen in den Technologiesektor beeinträchtigt.