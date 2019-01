Die Mobilfunk-Anbieter und die Bundesregierung streiten sich über die neuen Vergaberegeln der 5G-Frequenzen. Mehrere Telekommunikationsunternehmen reichen dagegen Klage ein. Nun kündigt Wirtschaftsminister Altmaier weitreichende Konsequenzen an.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier droht Telekommunikationsunternehmen wegen des schleppenden Handy-Netzausbaus mit Sanktionen. "Die Mobilfunk-Anbieter müssen ihre Zusagen erfüllen, sonst wird der Staat Konsequenzen ziehen", zitierte die "Bild"-Zeitung den CDU-Politiker. "Jedes Funkloch ist ein Unding in einem Hochtechnologieland wie Deutschland."

Im Juli hatte die Bundesregierung mit Betreibern der Mobilfunknetze einen schnelleren Ausbau des 4G-Netzes vereinbart. Im Gegenzug will der Bund den Anbietern bei der Auktion der neuen 5G-Frequenzen entgegenkommen. Derzeit streiten allerdings die Konzerne mit der Bundesregierung über die Vergaberegeln für das 5G-Netz.

