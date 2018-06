Wirtschaft

KBA hat A8 im Visier: Audi drohen weitere Diesel-Rückrufe

Dem Autobauer Audi droht im Abgasskandal weiteres Ungemach. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) untersuche angeblich das neueste Dieselmodell des A8. Grund sollen unzulässige Abschaltvorrichtungen der Abgasreinigung sein.

Audi drohen im Dieselskandal nach einem Zeitungsbericht weitere Fahrzeug-Rückrufe durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Die Behörde untersuche das neueste Dieselmodell des A8 auf unzulässige Abschaltvorrichtungen der Abgasreinigung, berichte die "Bild am Sonntag". Im Bundesverkehrsministerium hieß es, das KBA überprüfe fortlaufend Fahrzeuge. Dies treffe auch auf den A8 zu. "Informationen können vor Abschluss der Prüfungen nicht weitergegeben werden, da es sich um laufende Verwaltungsverfahren handelt." Ein Audi-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.

Die Volkswagen-Tochter hatte kürzlich mitgeteilt, die interne Überprüfung seiner Sechszylinder-Dieselmotoren auf Abgastricksereien in Kürze abschließen zu wollen. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich im Juli dem KBA zur Bewertung vorgelegt werden.

Vor einem Jahr hatte Audi angekündigt, 850.000 Autos mit Sechs- und Achtzylindermotoren unter die Lupe zu nehmen. Die Hälfte der Motoren war in Ordnung, bei einem Viertel steht die Bewertung des KBA noch aus, für 216.000 wurden Rückrufe angeordnet.

Scheuer ärgert sich über europäische Kollegen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kritisierte eine aus seiner Sicht ungleiche Behandlung der Autobauer in Europa. Der Umgang seiner europäischen Kollegen mit dem Thema ärgere ihn "brutal", sagte Scheuer der "Welt am Sonntag". Deutschland sei "immer Vorreiter für eine harmonisierte Typgenehmigung, harmonisierte Messverfahren mit vollständiger Transparenz und auch Strenge in der Welt" gewesen: "Aber zum Schluss fehlen die Mehrheiten."

In Frankreich, Italien oder Großbritannien heißt es nach Darstellung des Ministers einfach, "wir brauchen unsere Prüfergebnisse nicht offenzulegen, hier ist der Stempel, unsere Fahrzeuge sind legal". In Wirklichkeit sehe man oft die Messergebnisse, die das widerlegten. "Wir diskutieren trotzdem masochistisch nur über deutsche Hersteller. Das finde ich nicht in Ordnung", sagte er.

Quelle: n-tv.de