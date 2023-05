Wenige Stunden vor dessen Beginn einigen sich Bahn und Gewerkschaft EVG auf die Absage eines 50-Stunden-Streiks. Nach dem von einem Gericht vermittelten Vergleich muss der Konzern innerhalb kurzer Zeit Zehntausende Verbindungen neu planen. Deswegen wird es weiter zu Ausfällen kommen - die Kulanzregelung wird jedoch fortgesetzt.

Auch nach der Warnstreik-Absage können Reisende ihre Tickets der Deutschen Bahn Reisenden, die sie für Montag und Dienstag gekauft Tickets haben, auch am heutigen Sonntag zu nutzen. "Unsere Kulanzregelung bleibt bestehen", teilte der Konzern mit. Sollten für Montag oder Dienstag gebuchte Züge ausfallen, gelten zudem die üblichen Fahrgastrechte - diese erlauben unter anderem, die Fahrt später nachzuholen. Da die Bahn angesichts des Feiertages Christi Himmelfahrt am Donnerstag (18. Mai) von sehr vollen Zügen ab Mittwoch bis zum Wochenende ausgeht, rät sie aber eher zur Vorverlegung der Reisen.

Trotz der Absage des 50-Stunden-Streiks in beinahe letzte Minute rechnet die Bahn damit, dass in den kommenden Tagen nicht alle Züge fahren werden. "Die DB steht vor der großen Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen", hieß es. Dies sei "ein echter Kraftakt". Über das genaue Fahrplanangebot will der Konzern den Angaben zufolge ab Mittag informieren.

Der Ausstand war am Vortag rund sechs Stunden vor Beginn durch eine Vergleichs abgesagt worden. Der Konzern und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatten diesen vor Gericht geschlossen. Beide Seiten haben sich dabei zudem darauf verständigt, zügig die Tarifverhandlungen fortzusetzen.

In dem Tarifkonflikt ist es eine zentrale Forderung der EVG, dass der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro im Tarifvertrag als Basis festgeschrieben wird, auf dem die Forderungen aufsetzen. Rund 2000 Beschäftigte, die direkt von der Mindestlohnerhöhung profitieren, würden andernfalls darüber hinaus kaum von Gehaltserhöhungen profitieren. Die Gewerkschaft verhandelt für insgesamt rund 180.000 DB-Beschäftigte.