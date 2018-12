Wirtschaft

Kompromiss dringend gesucht: Bahn und EVG vertagen Tarifverhandlungen

Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der EVG ziehen sich. Beide Seiten vertagen die Gespräche erneut. Hauptstreitpunkt ist nach wie vor das Thema Lohnerhöhungen.

Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben ihre Tarifverhandlungen erneut unterbrochen. Sie würden am Vormittag in Berlin fortgesetzt, teilten Sprecher beider Seiten mit. Zuletzt hatten der bundeseigene Konzern und die Gewerkschaft um einen Kompromiss bei der Lohnerhöhung gerungen.

Die Bahn hatte am vorigen Wochenende eine Einkommenserhöhung in zwei Stufen angeboten: 2,5 Prozent zum 1. März 2019, weitere 2,6 Prozent zum 1. Januar 2020, bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten. Sie legte am Mittwoch ein neues Angebot vor, dessen Details zunächst nicht bekannt wurden.

Am Montag hatte die EVG mit einem vierstündigen Warnstreik den Druck auf den Konzern erhöht. Der Fernverkehr wurde deutschlandweit in Mitleidenschaft gezogen. Zugausfälle standen an der Tagesordnung. Die Folgen waren auch noch am Dienstag spürbar. Parallel zu den Verhandlungen mit der EVG spricht die Bahn auch mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL).

Quelle: n-tv.de