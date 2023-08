Batterie schafft 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten

"Meilenstein" für E-Autos? Batterie schafft 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten

Das Unternehmen CATL will mit der "Shenxing"-Batterie einen neuen "Meilenstein" entwickelt haben.

Eine Neuentwicklung aus China könnte der nächste Volltreffer in der E-Mobilität werden. Die Ladezeit gibt Hersteller CATL mit deutlich weniger Zeit bei höherer Reichweite an, als es bei Teslas Supercharger der Fall ist. Die Firma besitzt auch in Deutschland ein Werk.

Eine neue Batterie aus China soll Elektroautos in nur zehn Minuten auf eine Reichweite von 400 Kilometern bringen. Die "Shenxing"-Zelle werde eine "Ära des superschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen" einläuten, teilte der größte chinesische Batteriehersteller CATL mit. Zum Vergleich: Tesla gibt an, mit seinem Supercharger bei seinem Model 3 innerhalb von 15 Minuten bis zu 275 Reichweite laden zu können. Insgesamt soll die Batterie von CATL eine Reichweite von 700 Kilometern pro Ladung ermöglichen.

Die Massenproduktion der Lithium-Eisenphosphat-Zelle soll noch in diesem Jahr starten. Die Auslieferung soll dann im ersten Quartal 2024 beginnen. China ist führend auf dem Markt für Batterien für Elektroautos. Im Dezember vergangenen Jahres begann CATL in Thüringen seine erste Produktion außerhalb Chinas. Das Werk in Arnstadt bei Erfurt kann jährlich bis zu 30 Millionen Batteriezellen herstellen.

Bei Raumtemperatur kann die neue Batterie laut Hersteller in zehn Minuten auf 80 Prozent aufgeladen werden. Bei einer Temperatur von Minus zehn Grad sollen 30 Minuten nötig sein. "Da sich die Nutzer von Elektrofahrzeugen von Pionieren zu normalen Nutzern wandeln, sollten wir fortschrittliche Technologie für alle zugänglich machen und es jedem ermöglichen, die Früchte der Innovation zu genießen", teilte Wu Kai, leitender Wissenschaftler von CATL, mit.

Das Produkt sei ein "Meilenstein in der Entwicklung der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge und wird den umfassenden Übergang zur Elektromobilität weltweit beschleunigen", gibt sich das Unternehmen in seiner Mitteilung überzeugt.