Noch ist nichts offiziell bestätigt, aber Medienberichte aus Polen schaffen schon Fakten an der Börse. Weil Russland dem Land das Gas abgedreht haben soll, sacken DAX und Dow ab. Noch ist aber unklar, was an den Berichten dran ist.

Polnische Medienberichte haben an der Börse für einen kleinen Kursrutsch gesorgt - so weit, so normal. Pikant ist aber der Inhalt der Berichte. Der Sender Polsat News und die Website Onet.pl melden, Russland habe die Gaslieferungen über die Jamal-Pipeline eingestellt. Kurz: Russland habe Polen das Gas abgedreht. Ob das überhaupt stimmt, ist noch gar nicht klar. Die Regierung in Warschau oder auch Gazprom haben es bislang nicht bestätigt. Am Abend kündigte das polnische Klimaministerium, das für Energiefragen zuständig ist, eine Pressekonferenz an. Es wurde aber nicht mitgeteilt, ob etwas zu den Berichten gesagt wird.

Die Börsianer schien die unklare Faktenlage am frühen Abend wenig zu kümmern, sie reagierten nervös. Nach dem Bekanntwerden der Berichte machte der DAX einen Satz nach unten, nachdem er zuvor komfortabel im Plus notiert hatte. Am Ende standen -1,2 Prozent zu Buche - nicht dramatisch in diesen volatilen Zeiten, aber doch deutlich. Auch beim US-Leitindex Dow Jones ging es zwischenzeitlich um 1,6 Prozent abwärts.

Der Grund für die Nervosität: Sollten die Berichte aus Polen stimmen, wäre das so etwas wie Alarmstufe Rot für Deutschland und andere EU-Länder, die auf russisches Gas angewiesen sind. Seit Wochen wird in Deutschland über die Folgen eines Lieferstopps diskutiert. Die einen meinen, dieser wäre gerade noch verkraftbar, die anderen fürchten einen Kahlschlag in der Industrie. Einig sind sich aber alle Experten, dass ein sofortiger Gaslieferstopp Russlands eine schwere Rezession in Deutschland nach sich ziehen würde. Die Volkswirtschaft könnte zwischen drei und sechs Prozent schrumpfen.

Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck soll es zwei Jahre dauern, bis Deutschland auf russisches Gas verzichten könnte. Sein Ministerium arbeitet daran, andere Lieferanten zu finden. So soll Flüssiggas aus Katar oder aus den USA eingekauft werden. Dafür werden schwimmende Spezialhäfen gebaut, damit das Gas nach Deutschland geliefert werden kann. Der Grünen-Politiker meldete aber bereits einen Erfolg beim Öl. Dieses stamme mittlerweile nur noch zu 12 Prozent aus Russland. Beim Öl könne Deutschland ein russisches Embargo verkraften. Beim Gas wäre das noch lange nicht der Fall.