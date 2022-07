Brin verkauft alle Anteile an Musks Firmen

Google-Gründer ist sauer Brin verkauft alle Anteile an Musks Firmen Von Jan Gänger

Die Männerfreundschaft zwischen den Tech-Unternehmern Sergej Brin und Elon Musk ist offenbar zu Ende. Angeblich hatte der Tesla-Gründer eine kurze Affäre mit der Ehefrau seines Kumpels. Musk dementiert, doch Brin zieht sein Geld aus dessen Firmen ab.

Google-Gründer Sergej Brin will sich dem "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge von allen Beteiligungen an den Firmen von Elon Musk trennen. Der Grund: Der Tesla-Gründer soll eine Affäre mit der damaligen Ehefrau Brins gehabt haben.

Brin habe seine Finanzberater angewiesen, die Anteile zu verkaufen, hieß es weiter. Das WSJ konnte aber nicht herausfinden, ob die Veräußerungen bereits stattgefunden haben. Außerdem sei es unklar, an welchen von Musks Firmen der Google-Gründer beteiligt ist.

Während der Finanzkrise 2008 hatte Brin Tesla eine halbe Million Dollar zur Verfügung gestellt. Damals steckte der E-Auto-Pionier in ernsten Schwierigkeiten und verbrannte viel Geld. Musk sagte später, Tesla sei nur wenige Tage von der Pleite entfernt gewesen.

Musk führt nicht nur Tesla. Ihm gehören das Raumfahrtunternehmen SpaceX und Starlink, das Satelliteninternet anbietet. Er ist außerdem Mitgründer von Neuralink, das an der Verbindung von menschlichem Gehirn und Computern forscht. Und dann ist da noch "The boring company". Das Unternehmen soll Tunnel zwischen US-Großstädten bauen, durch die Passagier-Kapseln mit bis zu 1000 Kilometer pro Stunde rasen sollen. Musk gilt als reichster Mensch des Planeten. Das Finanzportal "Bloomberg" beziffert sein Vermögen auf rund 242 Milliarden Dollar.

"Totaler Schwachsinn"

Dem WSJ zufolge soll sich die kurze Affäre von Musk und Brins Ehefrau Nicole Shanahan Anfang Dezember 2021 während einer Kunst-Messe in Miami zugetragen haben. Brin und Shanahan hätten sich zwar vorher schon getrennt, aber noch zusammengelebt, so die Zeitung unter Berufung auf eine "Person, die Shanahan nahesteht".

Musk wies diese Darstellung zurück. "Das ist totaler Schwachsinn", twittert der Multimilliardär. "Sergej und ich sind Freunde und waren gestern gemeinsam auf einer Party." Er habe Shanahan in den vergangenen drei Jahren nur zweimal getroffen - in Anwesenheit anderer Leute. Es habe keine Liebesbeziehung gegeben.

Auf den Rat eines Twitter-Nutzers, Musk solle seinen "Penis in der Hose lassen", antwortet Musk: "Ich hatte seit Ewigkeiten keinen Sex mehr (seufz)." Im September vergangenen Jahres hatten Musk und seine On-Off-Partnerin, die Sängerin Grimes, ihre Beziehung beendet.

Das WSJ habe schon viele schwachsinnige Artikel über ihn und Tesla geschrieben, so Musk in einem anderen Tweet. Er habe mittlerweile den Überblick verloren. Einmal habe die Zeitung berichtet, das FBI wolle ihn verhaften. "Ich habe dann das FBI angerufen und gefragt, was los sei. Sie haben gesagt, dass der WSJ-Artikel kompletter Blödsinn ist."

Scheidung eingereicht

Der Zeitung zufolge beugte Musk Anfang des Jahres auf einer Party vor Brin ein Knie und bat um Entschuldigung für die Grenzüberschreitung. Brin habe die Entschuldigung angenommen, spreche aber kaum noch mit Musk. Die langjährige Freundschaft beider Männer sei beendet.

Brin hatte im Januar nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von Shanahan eingereicht und das mit "unüberbrückbaren Differenzen" begründet. Beide würden derzeit eine Vereinbarung aushandeln, so das WSJ. Shanahan fordere mehr als eine Milliarde Dollar. Das sei mehr, als in dem Ehevertrag festgelegt worden sein. "Bloomberg" schätzt das Vermögen Brins auf knapp 96 Milliarden Dollar.