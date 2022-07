Der schillernde Tesla-Chef Elon Musk weist einen Medienbericht zurück, laut dem er seinen Freund Sergey Brin hintergangen haben soll. Auf Twitter beteuert er, die Frau des Google-Mitbegründers nur in Anwesenheit anderer gesehen zu haben. Auch über sein Sex-Leben allgemein gibt Musk Auskunft.

Hinterging Tesla-Chef Elon Musk seinen Freund und Google-Mitbegründer Sergey Brin? Das jedenfalls hatte das "Wall Street Journal" berichtet. Demnach soll Musk letzten Herbst eine kurze Affäre mit Brins Frau Nicole Shanahan gehabt haben. Letzten Monat war dann bekannt geworden, dass die Ehe des 48-jährigen Brin und seiner zehn Jahre jüngeren Frau am Ende ist. Ein Grund für die Trennung soll Musk gewesen sein. Doch Musk will das alles nicht auf sich sitzen lassen.

"Das ist totaler Blödsinn. Sergej und ich sind Freunde und waren gestern Abend zusammen auf einer Party!", schrieb Musk auf Twitter. "Ich habe Nicole in drei Jahren nur zweimal gesehen, beide Male in Anwesenheit vieler anderer Leute. Nichts Romantisches." In einem weiteren Tweet kritisierte der 51-Jährige, dass das "Wall Street Journal" in der Vergangenheit viele "schlechte Artikel" über ihn verfasst habe. Er habe "seit Jahren keinen Sex mehr" gehabt, schrieb Musk in einer Antwort an einen anderen Twitter-Nutzer.

Musk sorgt zum einen mit seinen Unternehmungen, aber auch immer wieder mit seinem Privatleben und öffentlichen Äußerungen auf Twitter für Wirbel. Zuletzt machte das Hin und Her um die Übernahme von Twitter Schlagzeilen. Anfang Juli wiederum sorgte Musk für Aufsehen, weil er zum neunten Mal Vater geworden war - die Mutter der im November 2021 geborenen Zwillinge arbeitet als Führungskraft beim Gehirnchip-Start-up Neuralink, einem Unternehmen des Tesla-Chefs, was die Sache etwas pikant macht. Kurz nach den Zwillingen wurde außerdem das zweite Baby von Musk und Sängerin Grimes geboren.