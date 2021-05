Eine uramerikanische Waffenschmiede gehört jetzt der Konkurrenz aus Tschechien: Die CZ-Group kauft die Firma Colt für etwa 180 Millionen Euro und ein Aktienpaket. Damit hat sie Zugang zum nordamerikanischen Markt - und zur US-Armee.

Der tschechische Waffenhersteller CZ-Group (CZG) hat die Übernahme des traditionsreichen US-Konkurrenten Colt abgeschlossen. Die Wettbewerbsbehörden in den USA und Kanada hätten dem Deal zugestimmt, teilte das Unternehmen in Prag mit. Die Tschechen hatten dafür nach früheren Angaben umgerechnet rund 180 Millionen Euro in bar sowie mehr als eine Million neuer eigener Aktien hingelegt.

Beide Firmen gemeinsam haben mehr als 2000 Mitarbeiter in Tschechien, den USA, Kanada und Deutschland. Der CZG-Vorstandsvorsitzende Lubomir Kovarik erwartet sich von der Fusion nach eigenen Angaben weitreichende Synergieeffekte. Die Tschechen erhalten damit zudem Zugang zu Produktionskapazitäten in Nordamerika, dem für sie wichtigsten Markt.

Colt ist bekannt für den Anfang des 19. Jahrhunderts von Firmengründer Samuel Colt entwickelten Trommelrevolver, der zum Synonym für Revolver im Wilden Westen wurde. Das Unternehmen gehört seit mehr als 175 Jahren zu den Ausstattern der US-Armee. Durch seine kanadische Tochtergesellschaft ist der Hersteller auch Exklusivlieferant von Handfeuerwaffen für das kanadische Militär. Das bekannteste CZ-Produkt ist die halbautomatische Selbstladepistole CZ 75, die 1975 auf den Markt kam und in einer modernisierten Version bis heute zu haben ist.

Die tschechische CZ-Group mit Stammwerk in Uhersky Brod, rund 250 Kilometer südöstlich von Prag, ist einer der größten Hersteller von Handfeuerwaffen in Europa. Sie beschäftigt rund 1650 Mitarbeiter in Tschechien, Deutschland und den USA. Die Produkte werden bisher unter den Marken CZ, Dan Wesson, Brno Rifles und 4M Systems vertrieben. Das Unternehmen ist aus der Privatisierung eines ehemals staatlichen tschechischen Rüstungsbetriebs entstanden.