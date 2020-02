Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort: In immer neuen Wellen geht es aus Sorge um die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie nach unten. Auf seinem Weg nach unten durchbricht der Dax zum Auftakt die 12.000-Punkte-Marke.

Tiefrote Eröffnungskurse an der Frankfurter Börse: Unter dem Eindruck einer sich ausweitenden Coronavirus-Epidemie in Europa und belastet von düsteren Vorgaben aus den USA und Asien ist der deutsche Leitindex Dax mit einem Auftaktminus von 3,8 Prozent bei 11.891 Punkten in den Handel gestartet. In den ersten Minuten des Handels scheint sich die Lage nur zaghaft zu stabilisieren. Am frühen Vormittag liegt der Dax noch 3,1 Prozent im Minus bei 11.983 Zählern.

Mit diesem neuerlichen Kursrutsch schlittert das wichtigste deutsche Börsenbarometer zugleich auch unter die vor allem psychologisch bedeutsame Schwelle bei 12.000 Punkten. Anleger sehen sich mit ungewöhnlich kräftigen Kursverlusten auf breiter Front konfrontiert. Die Abschläge liegen zwischen 0,1 und 6,0 Prozent. Kein einziger der 30 Dax-Titel kann sich im frühen Geschäft im Plus halten.

Erwartungsgemäß leiden Aktien aus der Tourismus- und Luftfahrtbranche am stärksten unter den Virussorgen. Die Anteilsscheine der Lufthansa etwa verlieren am Dax-Ende 6,05 Prozent auf 12,27 Euro.

Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 9,5 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn hat das Börsenbarometer dagegen lediglich rund 6,6 Prozent verloren, da die Kurse zwischenzeitlich bis auf ein neues Allzeithoch bei 13.795 Punkten gestiegen waren.

Quelle der aktuellen Verunsicherung ist derzeit vor allem die Frage, wie schwerwiegend die konjunkturellen Folgen der Virus-Epidemie ausfallen werden. Zuletzt waren auch aus Deutschland neue Infektionsfälle bekannt geworden. Daneben scheint der Erreger aus dem zentralchinesischen Wuhan auch in anderen Weltregionen Fuß zu fassen.

Immer mehr Unternehmen müssen die erwarteten Auswirkungen in ihre Geschäftserwartungen aufnehmen. Am Morgen äußerte sich zum Beispiel der deutsche Chemieriese BASF anlässlich der Zahlenvorlage vorsichtig für das laufende und das anstehende Quartal. Konkrete Einbußen lassen sich dabei zunächst vor allem in der Rohstoffnachfrage erwarten.

Virus in Europa, Krieg in Syrien

Dazu kommt psychologische Faktoren: Die Stärke des Abverkaufs habe viele Marktteilnehmer überrascht, meinte ein Marktbeobachter. Dies führe zu immer neuen Verkaufswellen. Abgesehen davon verdüstert sich abseits aller Epidemie-Fragen auch die geopolitische Lage: Im Norden Syriens stehen türkische Truppen in direkter Konfrontation mit den von Russland unterstützten Kräften des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Die Türkei forderte zuletzt die Nato-Bündnispartner offen zur Unterstützung auf.

Mit dem aktuellen Dax-Verlust erleben Börsianer derzeit die schwärzeste Woche seit Beginn der Griechenland-Schuldenkrise im Sommer 2011. Das Rekordhoch aus der Vorwoche scheint in der aktuellen Panik am Markt so schnell nicht wieder erreichbar, heißt es. Die Verkaufswellen treffen auch die Nebenwerte: Der MDax gibt am Morgen um 3,4 Prozent auf 26.196 Punkte nach.

Europaweit blicken Händler auf ausgesprochen verunsicherte Kurse: Der Eurostoxx50 als Leitbarometer der Eurozone liegt am Morgen rund dreieinhalb Prozent im Minus. Auch an den Handelsplätzen in London, Paris und Mailand setzten sich die Kursverluste fort. Die Anleger hätten in den "Panikmodus" geschaltet, kommentierte Analyst Ipek Ozkardeskaya, von der Swissquote Bank.

Die Ausbreitung des Virus hatte bereits seit Beginn der Woche die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Hintergrund ist die Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie - unter anderem durch Maßnahmen wie Reisebeschränkungen oder Werksschließungen zur Eindämmung der Krankheit. Auch globale Lieferketten sind betroffen. Zuletzt hatten weitere Länder erste Coronavirus-Fälle gemeldet.