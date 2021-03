Familien in Deutschland soll mit 300 Euro Kinderbonus durch die Corona-Krise geholfen werden. Jetzt zeigt eine Befragung: Das meiste Geld ist für langlebige Güter wie Möbel oder Computer ausgegeben worden. Deutlich weniger zum Konsum beigetragen hat die gesenkte Mehrwertsteuer.

Den in der Corona-Krise ausgezahlten Kinderbonus von 300 Euro haben die meisten Familien dazu genutzt, langlebige Gebrauchsgüter wie Kleidung, Möbel oder etwa einen Computer zu kaufen. In einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Bundesfinanzministeriums gaben im Dezember 60 Prozent der Haushalte an, sie wollten das Geld für Konsumzwecke ausgeben, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bei Haushalten mit geringem Einkommen betrug dieser Wert demnach fast 70 Prozent.

In etwa genauso häufig wollten die Haushalte den Kinderbonus sparen, wobei die Sparabsicht im Zeitverlauf abnahm. Während im August 2020 - also vor der Auszahlung des Kinderbonus - rund sechs von zehn Haushalten (61 Prozent) beabsichtigten, den Kinderbonus ganz oder teilweise beiseite zu legen, traf dies ab Oktober 2020 - also mit Auszahlung der zweiten Rate - nur auf rund die Hälfte der Haushalte zu (53 bis 54 Prozent).

Der Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro kindergeldberechtigtem Kind wurde in der Regel in den Monaten September und Oktober 2020 zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt. In diesem Jahr soll es 150 Euro geben.

Gesenkte Mehrwertsteuer kurbelt Konsum weniger an

Die wegen der Corona-Krise ab Juli bis Jahresende gesenkte Mehrwertsteuer wirkte sich deutlich schwächer auf den Konsum aus. Im August gaben laut Statistischem Bundesamt 15 Prozent der Haushalte an, sie wollten Anschaffungen vorziehen, im Dezember waren dies 20 Prozent. Zusätzliche Anschaffungen wegen der Mehrwertsteuersenkung planten demnach im August 13 Prozent der Haushalte, im Dezember 16 Prozent. Der Statistik zufolge nutzen insbesondere Haushalte mit Kindern die Senkung der Mehrwertsteuer.

Das Bundesfinanzministerium zog laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) eine positive Bilanz der Maßnahmen. Nachfrage und Konjunktur seien durch Kinderbonus und Mehrwertsteuersenkung wirkungsvoll unterstützt worden, zitierten die RND-Zeitungen aus dem Ministerium.

Während Konjunkturexperten noch im Juni 2020 von einem Einbruch des Wirtschaftswachstums um bis zu 7,8 Prozent ausgegangen seien, habe das Statistische Bundesamt vor Kurzem einen tatsächlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 4,9 Prozent festgestellt. Damit sei Deutschland deutlich besser durch das Krisenjahr gekommen als alle anderen großen europäischen Volkswirtschaften.