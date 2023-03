Edeka will 2025 ins Payback-Programm einsteigen

Als Ersatz für Rewe-Group Edeka will 2025 ins Payback-Programm einsteigen

Der Rückzug von Rewe aus dem Payback-System Ende 2024 hat viele Bürger überrascht. Nun gibt es jedoch Aussicht auf eine Fortführung bei einem noch größeren Einzelhändler. Laut einem Bericht könnte Edeka ab 2025 in das Programm einsteigen. Davon würden Nutzer klar profitieren.

Wechsel bei den Punktesammlern: Wo bisher bei Edeka, Marktkauf und Netto Marken-Discount die Deutschland-Card an der Kasse gezückt wurde, soll ab 2025 das Bonussystem Payback Einzug halten. Das berichtet die "Lebensmittelzeitung".

Für Payback kommt der Schritt gerade rechtzeitig. Denn einer der größten Partner des Punktesystems, die Rewe Group, will den Vertrag mit Payback Ende 2024 auslaufen lassen. Rewe will stattdessen ein eigenes Bonussystem aufbauen, so die "Lebensmittelzeitung".

Edeka, Netto und Marktkauf sind umsatzstärker als Rewe und Penny. Und noch ein weiterer Vorteil: Kunden können ihre Bonuspunkte künftig in mehr Lebensmittelmärkten sammeln. Das zusätzliche Umsatzpotential soll dabei immens sein. Lediglich die Edeka-Region Hessenring sei nicht für Payback zu begeistern gewesen. Payback wird aktuell von 35 stationären Händlern und 680 Online-Anbietern genutzt, künftig wären es mehr. Insgesamt sind derzeit über 21 Millionen Karten im Umlauf.

Payback musste Edeka für den Deal allerdings wohl entgegenkommen. Laut Bericht soll die Grundgebühr unter die rund 20 Millionen Euro gedrückt worden sein, die Rewe jährlich an Payback bezahlt haben soll.