Mit Ruhe und Beschaulichkeit ist es im kleinen Ort Guston seit dem Brexit vorbei. Hier in Kent, dem "Garten Englands", soll eine von vielen neuen Zollanlagen entstehen, um Lkw für den Transit nach Europa abzufertigen. Selbst eingefleischte Brexiteers gehen auf die Barrikaden.

Die Bewohner der 2000-Seelen-Gemeinde Guston haben ihren Augen nicht getraut, als plötzlich die Planierraupen anrückten. Direkt hinter ihren Gartenzäunen entsteht gerade eine Großbaustelle. Auf einer Fläche von 11 Hektar soll eine Zollabfertigung für 1200 Lkw entstehen. Eigentlich wollte die Regierung in London gemeinsam mit den Anwohnern über Veränderungen, die wegen des Brexits nötig sein würden, entscheiden.

Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gang, Verhandlungen gab es dagegen nicht. Das idyllische Dorf in der Grafschaft Kent liegt nur wenige Minuten von Dover entfernt. Die Anlage in Guston, mitten im "Garten Englands" ist eine von zehn, die London entweder bereits eröffnet hat, noch baut oder plant. Im Juli sollen alle in Betrieb sein. In Guston leben Brexit-Befürworter und -Gegner. Dass die Tausenden Laster, die jeden Tag Waren über die Route Dover-Calais zwischen der Insel und dem Kontinent hin- und hertransportieren, nach dem Brexit mehr Platz brauchen würden, um vom Zoll abgefertigt zu werden, war allen klar. Die Frage war nur, wo sollte das sein?

Das Verkehrsministerium bestätigt den Kauf der Felder rund ums Dorf.

Da es in Dover selbst keinen Platz für eine neue größere Zollabfertigungsstelle gibt, nahm die Regierung auch die Felder rund um das kleine Dorf Guston in Augenschein. Die Hauptstraßen sind leicht zu erreichen. Die A2 und A258 verlaufen um und durch den Ort. Zumindest auf dem Papier sieht es nach einer perfekten Ausweichmöglichkeit aus. Doch statt so wie versprochen eine verträgliche Lösung für alle zu suchen, ging es Schlag auf Schlag. Am letzten Tag des Jahres 2020 informierte Verkehrsministerin Rachel Maclean über den Kauf der Felder rundherum.

Mit Ruhe und Beschaulichkeit ist es hier mitten im historischen "Garten von England" seitdem vorbei. Und die Aussicht für die Bewohner bescheiden. Mancher darf das muntere Baustellentreiben direkt hinter seinem Gartenzaun verfolgen. Die Wut vor Ort wächst täglich.

Ware "potenziell zu verbrennen ist günstiger"

Immer klarer wird, wie schlecht die Brexit-Ära vorbereitet war. Auf die Freude über den angeblich gelungenen Deal an Heiligabend folgte schnell Ernüchterung. Große Logistik-Unternehmen wie DB Schenker mussten zwischenzeitlich die Notbremse ziehen und Sendungen aus der EU nach Großbritannien wegen des bürokratischen Chaos unterbrechen.

Lediglich rund zehn Prozent der Pakete seien mit den korrekten und notwendigen Dokumenten versehen gewesen, hieß es zur Begründung. Diesen Fällen hätte aufwendig nachrecherchiert werden müssen. Die dafür verantwortlichen Mitarbeiter in Großbritannien seien damit nicht mehr hinterher gekommen. Inzwischen nimmt Schenker Sendungen nach Großbritannien wieder an. Dafür sind allerdings andere Transportkonzerne und Onlineversender aus dem Geschäft mit Großbritannien ausgestiegen.

Ein Ende des Grenz-Chaos ist nicht in Sicht. Wegen deutlich erhöhter Versandkosten aufgrund des Brexits nehmen viele britische Textilhändler Retouren aus der EU nicht mehr an. "Für Einzelhändler ist es billiger, die Kosten abzuschreiben, als sich zu kümmern", sagte der Chef des Branchenverbandes UK Fashion & Textile Association, Adam Mansell, der BBC. Es sei günstiger für die Unternehmen, die Ware entweder aufzugeben "oder potenziell zu verbrennen", als sie zurückzunehmen. "Das ist Teil des Kleingedruckten des Deals", sagt Mansell. Mehrere britische Textilunternehmen hätten Lager in Belgien, Irland und Deutschland eingerichtet, wo die Retouren jetzt gesammelt würden.

Die Grüne Stadträtin, Liz Wright, für den Bezirk Ashford zurständig, äußerte sich bereits im Dezember fassungslos darüber, was London mit dem EU-Austritt angerichtet hat. "Die Regierung hat eben gerade erst gemerkt, dass 80 Prozent des Verkehrs über Dover gehen", kommentiert die überzeugte Brexit-Gegnerin die überhastete Aktion gegenüber dem NDR. Ein leicht sarkastischer Unterton ist unüberhörbar.

"Klarer Machtmissbrauch"

Die Uhr zurückdrehen wird schwierig. Dafür ähnele es zu sehr einem Kampf zwischen "David und Goliath", sagen Anwohner, von denen jeder fünfte bereits im Ruhestand und über 65 Jahre alt ist. Aber kampflos geschlagen geben wollen sie sich auch nicht. Ziel ist es, dass der Parkplatz an einen anderen Ort verlegt wird. Der anglikanische Priester und Ex-Präsident der Handelskammer Peter Sherred, der bereits seit 25 Jahren in der Grafschaft Kent lebt und arbeitet, wirft der Regierung in einer offiziellen Beschwerde "klaren Machtmissbrauch" vor, weil es keine Konsulationen gab.

Die Bewohner seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das sei "unethisch, unmoralisch und prinzipienlos", sagt Sherred. "Uns wurde gesagt, dass wir irgendwann im Januar in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, um unsere Ansichten zu äußern." Sherred hält das jedoch für unglaubwürdig, weil die Baumaschinen längst unter Hochdruck arbeiten. Auch wenn es immer wieder heiße, dass die Genehmigung noch ausstehe. Der Parkplatz "ist eine vollendete Tatsache", sagt der Priester.

Das Verkehrsministerium in London versucht zu beschwichtigen: Die Anlage sei lediglich für fünf Jahre zur Nutzung vorgesehen, heißt es. Außerdem werde sichergestellt, "dass es keine signifikanten oder langfristigen Umweltauswirkungen geben werde". In dem Schreiben wird außerdem darauf hingewiesen, dass Einwände bis zum 3. Februar berücksichtigt würden. Dass das Areal jemals wieder in seinen natürlichen Zustand zurückversetzt werden kann, glauben die Anwohner nicht.

Brexiteers fühlen sich getäuscht

Aber Schnellschüsse rächen sich häufig, auch hier in Guston. Denn im allgemeinen Chaos hat die Regierung offenbar ein wichtiges Detail ignoriert. Bei geordneten Verhandlungen mit den Anwohnern wäre es sicherlich zur Sprache gekommen: Die Gegend rund um die Gemeinde ist Überschwemmungsgebiet. Je mehr zubetoniert wird, desto weniger kann Wasser ablaufen. Für den Zollanlage und den Ort verheißt das nichts Gutes.

Nicht nur der Unmut der Brexit-Gegner nimmt deshalb zu. Auch die eingefleischten Brexiteers vor Ort fühlen sich getäuscht. Von der Regierung buchstäblich überrollt zu werden, damit hatten sie nicht gerechnet. Der problemlose und unsichtbare Brexit, den man ihnen versprochen hatte, ist nicht eingetreten. Die Realität besteht stattdessen aus jeder Menge Stress und Papierkrieg.

"Wenn wir nochmal abstimmen könnten, würden wir für die EU stimmen", zitiert der "Guardian" einen Anwohner, der für den Brexit gestimmt hat. Das Verkehrsministerium hat die verzweifelten Proteste inzwischen zumindest wahrgenommen. Die Einspruchsfrist gegen den Bebauungsplan wurde von zwei auf drei Wochen verlängert.