Die Weltwirtschaft ächzt unter dem derzeitigen Chipmangel. Alleine dem Automobilsektor drohen Milliardenverluste. Für Tesla-Chef Elon Musk ist das noch kein Grund zur Panik. Er vertraut auf neu entstehende Fabriken, die schon bald Nachschub liefern würden.

Tesla-Chef Elon Musk sieht in der Chipkrise nur ein vorübergehendes Problem. Er glaube, dass es sich bei dem weltweiten Mangel an Halbleitern, der vor allem die Automobilindustrie derzeit schwer belastet, nur um ein "kurzfristiges" Problem handle, sagte Musk in einer Videoschalte auf einer Technologiekonferenz im italienischen Turin.

"Es gibt eine Menge Werke zur Chipherstellung, die gerade gebaut werden", fuhr der Milliardär fort. "Ich denke, dass wir im kommenden Jahr gute Kapazitäten bei Chips haben", sagte der Chef des US-Elektroautobauers Tesla. "Ich hoffe es, und es scheint auch so."

Die Chipkrise belastet derzeit eine ganze Reihe von Wirtschaftszweigen. Einer steigenden Nachfrage nicht nur im Automobilsektor, sondern auch im IT- und Computerbereich sowie bei intelligenten Geräten steht ein nur begrenztes Angebot gegenüber. Viele Autobauer mussten bereits die Produktion drosseln und ihre Ziele anpassen. Tesla kam bislang vergleichsweise gut durch die Krise, unter anderem weil der Autobauer Änderungen bei Design und Software vornahm. Im zweiten Quartal konnte das US-Unternehmen glänzende Geschäftszahlen vorlegen.

Bei der gemeinsamen Veranstaltung mit Stellantis und Ferrari-Verwaltungsratschef John Elkann zeigten sich die beiden Automanager darüber hinaus einig, dass Atomkraft nötig ist, um den weltweit steigenden Strombedarf zu decken. "Ich bin überrascht von den jüngsten Schritten einiger Staaten weg von der Nuklearkraft, die sicher ist", sagte Musk.