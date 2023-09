Dass die US-Notenbank eine Zinspause einlegt, war an der Wall Street erwartet worden und sorgte deshalb nicht für Freude. Im Gegenteil: Hinweise des Fed-Chefs auf eine weitere Straffung noch in diesem Jahr drückte die Kurse ins Minus.

Mit Abgaben hat die Wall Street auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank reagiert. Die Fed hatte den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Zugleich signalisierte sie allerdings, dass sie bereit ist, die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen. Das konstante Zinsniveau war mehrheitlich erwartet worden. Die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung sorgte vor allem bei den zinssensiblen Technologiewerten für Abgaben. Die Aktien von Intel, Microsoft und Apple verloren zwischen 2,0 und 4,5 Prozent.

"Je länger die Energiepreise hoch bleiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich dies auch auf andere Inflationskategorien auswirkt", sagte Tim Magnusson, Chief Investment Officer bei Garda Capital Partners. "Wir sind der Überzeugung, dass es für die Fed ein Leichtes war, die Inflation von 9,1 Prozent auf etwa 3 Prozent zu senken. Meiner Meinung nach wird es sehr, sehr schwierig sein, auf 2 Prozent zu kommen". Magnusson sieht keine Möglichkeit, die Inflation ohne eine Rezession wieder auf 2 Prozent zu drücken, "dies ist fast unmöglich".

Der Dow-Jones-Index verlor 0,2 Prozent auf 34.441 Punkte. Der S&P-500 fiel um 0,9 Prozent und für den Nasdaq-Composite ging es 1,5 Prozent nach unten. Dabei standen sich 1.299 (Dienstag: 1.206) Kursgewinner und 1.614 (1.669) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 80 (122) Titel.

Fed will Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffen

Für dieses und das nächste Jahr wurde durch die Fed ein stärkeres Wirtschaftswachstum prognostiziert, und es wird nun mit einem geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit gerechnet als in den Prognosen vom Juni. Aus den neuen Projektionen ging hervor, dass zwölf Währungshüter davon ausgehen, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr noch einmal um 25 Basispunkte anheben werden. Der Median der Projektionen von 19 Notenbankern zeigte, dass der Leitzins bis Ende 2024 auf etwa 5,00 Prozent gesenkt wird, was zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr bedeuten würde, falls die Zinsen in diesem Jahr erneut angehoben werden.

"Die Fed ist fest entschlossen, die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen", so Fed-Chairman Jerome Powell. "Wir sind bereit, die Zinssätze weiter zu erhöhen, wenn dies angemessen ist. Wir wollen überzeugende Beweise dafür sehen, dass wir ein angemessenes Zinsniveau erreicht haben." Powell hob zudem hervor, dass die Fed ihre Entscheidungen weiter von Sitzung zu Sitzung treffen werde. Die "weiche Landung der Wirtschaft" sei ein primäres Ziel, so Powell. Zu möglichen Zinssenkungen sagte Powell lediglich: "Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem es angebracht ist, die Zinsen zu senken."

Dollar erholt nach Fed - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt drehte der Dollar mit der Aussicht auf eine mögliche weitere Zinserhöhung in diesem Jahr durch die Fed ins Plus. Der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Vor der Fed-Entscheidung hatte der Index noch 0,4 Prozent im Minus gelegen.

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen mehrheitlich von ihren Verlusten und legten leicht zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewann 1,4 Basispunkte auf 4,38 Prozent. Einige Analysten bezweifeln, dass die Fed in der Lage sein wird, ihren aggressiven Kurs beizubehalten. "Wenn die Fed mit ihren Konjunkturaussichten richtig liegt, können die Zinsen länger hoch bleiben", so Paul Ashworth von Capital Economics. Er geht aber davon aus, dass eine Rezession eine schnellere Lockerung erzwingen wird.

Am Ölmarkt gaben die Notierungen für Brent und WTI nach der jüngsten Rally nach. Hier ging es um bis zu 1,1 Prozent abwärts. "Wir sind der Meinung, dass eine gewisse Konsolidierung gerechtfertigt ist, bis wir den nächsten Anstieg sehen", so Tariq Zahir von Tyche Capital Advisors. Dennoch sei es vor dem Hintergrund der Förderkürzungen durch Saudi-Arabien und Russland bis zum Jahresende keine Frage des Ob, sondern des Wann, bis die Preise die 100-Dollar-Marke überschreiten werden.

Der Goldpreis legte zwar leicht zu, grenzte seine Gewinne nach den Aussagen der US-Notenbank jedoch deutlich ein. Die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr und die Möglichkeit eines länger anhaltend hohen Zinsniveaus belasteten das zinslose Edelmetall, hieß es.

Ford mit Abgaben trotz Tarifeinigung in Kanada

Die Ford-Aktien verloren 1,6 Prozent. Der Autohersteller hat sich mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor auf einen neuen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt und damit einen zweiten Streik in einer Woche verhindert. Fords Tarifverhandlungen mit Unifor laufen parallel zu denen in den USA mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW).

Philip Morris (+0,4%) erwägt mehreren Informanten zufolge Optionen für ihre größte Pharmasparte, darunter den Verkauf einer Beteiligung. Der mögliche Einstieg eines Partners soll helfen, das 2021 erworbene Geschäft zum Laufen zu bringen. Bei dem Geschäftsbereich handelt es sich um die britische Vectura Group, einem Hersteller von Inhalationsmedikamenten und -geräten.

Goldman Sachs (-1,5%) ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf ihres Spezialkreditgeschäfts GreenSky an eine Gruppe von Investoren. Der Wert eines Deals läge bei etwa 500 Millionen Dollar - weniger als ein Drittel dessen, was Goldman vor eineinhalb Jahren bezahlt habe, hieß es.