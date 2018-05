Wirtschaft

Fast 19 Stunden unterwegs: Fluggesellschaft kündigt Rekord-Verbindung an

Die weltweit längste Direktverbindung hat künftig Singapore Airlines im Programm: Vom südostasiatischen Stadtstaat geht es nach New York. Doch bald gibt es womöglich eine neue Rekordstrecke.

Auf diesen Flügen gibt es keine normale Economy-Klasse: Singapore Airlines wird ab Oktober zwischen Singapur und New York Direktflüge anbieten. 18 Stunden und 45 Minuten soll die Reise in der Regel dauern, um die Entfernung von etwa 15.300 Kilometern zu überwinden.

Damit hat das Unternehmen aus dem Stadtstaat die weltweit längste kommerzielle Flugverbindung im Angebot. Der gegenwärtige Rekordhalter ist Qatar Airways. Der 14.500-Kilometer-Flug von Doha ins neuseeländische Auckland dauert 17 Stunden und 40 Minuten.

Der Flug von Singapur nach New York werde täglich durchgeführt, teilte das südostasiatische Unternehmen mit. Die Airline setzt dafür Maschinen vom Typ Airbus A350-900ULR ein. Darin finden 161 Passagiere Platz - 67 in der Business-Klasse, 94 in der Premium-Economy.

Einige Fluggesellschaften setzen derzeit auf Ultralangstrecken. Neben Singapore Airlines sind das beispielsweise die australische Qantas und die amerikanische United. Der wesentliche Grund: Sie können für solche Verbindungen sehr viel mehr Geld verlangen als für Verbindungen, die mindestens einen Zwischenstopp erfordern. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters betragen die Preisaufschläge etwa 20 Prozent.

Qantas denkt über Sydney - London nach

Singapore Airlines hatte Direktflüge nach New York bereits von 2004 bis 2013 im Programm, gab sie jedoch auf. Hohe Ölpreise hatten die Verbindung unwirtschaftlich gemacht. Doch mit dem neuen, verbrauchsärmeren Airbus-Modell soll sich die Strecke rechnen.

Der Langstrecken-Flieger 350-900ULR ist eine Version des zweistrahligen Großraumfliegers A350. Singapore Airlines ist bisher der einzige Käufer der Maschinen. Das erste der sieben bestellten Flugzeuge soll im September ausgeliefert werden. Die Airline will die Flugzeuge später auch auf der Strecke Singapur - Los Angeles einsetzen.

Womöglich ist Singapore Airlines nur vorübergehend Rekordhalter. Qantas denkt darüber nach, ebenfalls moderne Langsteckenflieger von Airbus oder von Boeing zu kaufen. Ab 2022 könnte es dann direkt von London nach Sydney gehen - das ist eine Strecke von etwa 17.000 Kilometern.

Quelle: n-tv.de