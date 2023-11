In Absprache mit Behörden Flughafen Hamburg will rasch Betrieb wieder aufnehmen

In Rücksprache mit den Behörden will der Airport den Betrieb schnell wieder aufnehmen.

Seit Beginn der Geiselnahme am Hamburger Flughafen ruht der Verkehr. Mit der Aufgabe des Täters will der Airport nun zurück zum Normalbetrieb. Bislang sind mehr als 150 Flüge ausgefallen.

Nach dem Ende des Geiseldramas am Hamburger Flughafen arbeitet der Airport an einer Rückkehr zum normalen Flugbetrieb. Die Vorbereitungen für die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebes laufen", sagte eine Sprecherin des Flughafens. Der Flughafen sei in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden. Dennoch komme es weiterhin zu erheblichen Streichungen und Verzögerungen. "Bitte behalten Sie Ihren Flugstatus im Blick und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihre Fluggesellschaft", so die Flughafensprecherin.

Am Vorabend war ein 35-Jähriger mit seiner als Geisel genommenen Tochter im Auto auf das Flugfeld vorgedrungen. Nach 18 Stunden ließ er sich am Nachmittag widerstandslos von der Polizei festnehmen. Dem Kind gehe es augenscheinlich soweit gut, hieß es. Hintergrund der Aktion war vermutlich ein Sorgerechtsstreit.

Nach Angaben des Flughafens vom Sonntagvormittag waren seit dem eigentlichen Betriebsbeginn um 6.00 Uhr allein bis 11.00 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen worden. Fünf Ankünfte seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge - 139 Abflüge und 147 Ankünfte - mit rund 34.500 Passagieren geplant. Bereits am Samstag waren 27 Flüge mit rund 3200 Passagieren betroffen.