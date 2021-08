Fahrgäste müssen sich am Montag und Dienstag auf große Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen.

Das Angebot der Deutschen Bahn sei das Papier nicht Wert, auf dem es stehe - mit deftigen Worten weist GDL-Chef Weselsky eine Offerte der Bahn zurück. Die Lokführergewerkschaft wird ihren ab Montag geplanten Streik im Personenverkehr deshalb wie geplant umsetzen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hält trotz eines Entgegenkommens des Konzerns am geplanten Streik bei der Deutschen Bahn fest. Damit müssen sich Fahrgäste am Montag und Dienstag auf große Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Um den Streik abzuwenden, hatte die Bahn der Gewerkschaft am Sonntag angeboten, zusätzlich über eine Corona-Prämie für die Beschäftigten zu verhandeln. GDL-Chef Claus Weselsky kritisierte, die Offerte sei das Papier nicht Wert, auf dem sie stehe. Er forderte ein konkretes Angebot, "nicht das "In-Aussicht-Stellen" eines Angebots".

Die Gewerkschaft fordert neben einer Corona-Prämie von 600 Euro eine zweistufige Lohnerhöhung von 3,2 Prozent und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und eine längere Laufzeit.

Die GDL kritisierte am späten Nachmittag, dass sich der Bahnvorstand in Wahrheit keinen Millimeter bewegt hat. "Beim vorliegenden Angebot handelt es sich nur um eine weitere Nebelkerze und den erneuten Versuch, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen." Der Arbeitgeber sei auf die Kernforderungen der GDL nicht eingegangen, kritisierte Weselsky - "weder im Hinblick auf die Laufzeit noch hinsichtlich der Vertretungsmacht der GDL für die weiteren Berufsgruppen des direkten, systemrelevanten Personals".

Die Gewerkschaft hatte am Samstagnachmittag einen Streik im Güterverkehr der Bahn begonnen. Ab Montagmorgen um 2 Uhr sollen Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr folgen. Enden sollen die Streiks am Mittwoch um 2 Uhr.