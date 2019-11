Für Datenschützer wohl ein Albtraum, für Google ein wegweisender Deal: Die Alphabet-Tochter arbeitet mit dem größten US-Gesundheitssystem Ascension zusammen und hat dadurch Zugriff auf Millionen Laborergebnisse, Krankenhausaufenthalte und vollständige Patientennamen.

Die Alphabet-Tochter Google hat nach eigenen Angaben mit Ascension den bisher größten Cloud-Computing-Kunden im Gesundheitswesen unter Vertrag genommen. Durch dem Deal hat Google Zugang zu Daten gewonnen, die bei der potenziell lukrativen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hilfreich sein können.

Die Zeitung "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, dass Google sich mit Ascension zusammengetan habe, um persönliche gesundheitsbezogene Informationen von Millionen US-Bürgern in 21 Bundesstaaten zu sammeln. Die Partnerschaft würde auch Anwendungen für Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen untersuchen, um die klinische Wirksamkeit sowie die Patientensicherheit zu verbessern, so Ascension in einer Erklärung.

Weiter berichtete das "Wall Street Journal", dass die am Projekt beteiligten Daten unter anderem Laborergebnisse, Arztdiagnosen und Krankenhausaufenthalte umfassen. Zudem solleb sie die vollständige Gesundheitshistorie mit Patientennamen und Geburtsdaten beinhalten. Ascension ist das größte nicht auf Gewinn abzielende Gesundheitssystem in den USA.