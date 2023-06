Google will seine Mitarbeiter in die Büros holen

Schärfere Homeoffice-Regeln Google will seine Mitarbeiter in die Büros holen

Beim Suchmaschinen-Giganten werden die Mitarbeiter nun auf mehrere Arten dazu gedrängt, mehr ins Büro zu kommen. Vollzeit-Arbeit aus dem Homeoffice soll künftig nur noch in Ausnahmefällen stattfinden. Auch andere große Konzerne handeln ähnlich - teilweise gegen erhebliche Proteste.

Die Alphabet-Sparte Google wird strenger bei der Büro-Anwesenheit ihrer Mitarbeiter. Google will die Office-Anwesenheit bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigen und Erinnerungen an Mitarbeiter mit häufigen Abwesenheiten verschicken. Neue Anträge auf Vollzeitarbeit aus dem Homeoffice werde man nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigen, schrieb Chief People Officer Fiona Cicconi in einer unternehmensweiten E-Mail, in der die Änderungen angekündigt wurden.

Die meisten Mitarbeiter folgten bereits Googles hybriden Arbeitsrichtlinien, die ungefähr drei Tage Arbeit im Büro pro Woche vorsehen, heißt es weiter in der Mail, in die das Wall Street Journal Einsicht hatte. "Wir haben von Googlern gehört, dass diejenigen, die mindestens drei Tage pro Woche im Büro verbringen, sich stärker mit anderen Googlern verbunden fühlen, und dass dieser Effekt verstärkt wird, wenn die Teamkollegen am selben Ort arbeiten", so Cicconi.

"Natürlich glaubt nicht jeder an 'magische Flurgespräche', aber es steht außer Frage, dass die Zusammenarbeit im selben Raum einen positiven Unterschied macht." Viele der neuen Produkte, die Google auf seiner jährlichen I/O-Konferenz im letzten Monat ankündigte, sind laut Cicconi aus der persönlichen Arbeit entstanden.

Amazon und Walt Disney drängen zur Büro-Rückkehr

Unternehmen von Amazon bis Walt Disney drängen ihre Mitarbeiter, in die Büros zurückzukehren, und preisen die Vorteile der persönlichen Zusammenarbeit an. Einige Arbeitgeber haben auch die Anwesenheit im Büro an Leistung und Gehalt geknüpft. Diese Verordnungen haben manchmal zu Widerständen von Mitarbeitern geführt, die sich während der Pandemie an flexiblere Arbeitsbedingungen gewöhnt hatten. Hunderte von Amazon-Mitarbeiter protestierten kürzlich vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Seattle, unter anderem gegen die Rückkehr ins Office.

Google kündigte an, im Jahr 2021 rund 7 Milliarden US-Dollar in neue Büros und Rechenzentren in den USA zu investieren, eine Wette, die zum Teil auf die Rückkehr der Mitarbeiter ins Büro nach dem Abklingen der Pandemie setzt. "Unser hybrider Ansatz ist so konzipiert, dass er das Beste der persönlichen Zusammenarbeit mit den Vorteilen der Heimarbeit für einen Teil der Woche verbindet", sagte ein Google-Sprecher am Mittwoch. "Jetzt, wo wir mehr als ein Jahr mit dieser Art zu arbeiten begonnen haben, integrieren wir diesen Ansatz formell in alle unsere Arbeitsplatzrichtlinien."