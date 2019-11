Hildegard Müller war von 2005 bis 2008 Staatsministerin im Kanzleramt - ist also mit Merkel bestens bekannt. Das Foto entstand im August 2008.

Erstmals seit 23 Jahren könnte wieder eine Frau oberste Auto-Lobbyistin in Deutschland werden. Berichten zufolge hat die Energiemanagerin und Merkel-Vertraute Hildegard Müller derzeit die besten Chancen.

Bei der Suche nach einem neuen Chef für den Verband der Automobilindustrie (VDA) deutet sich eine Entscheidung zugunsten der früheren CDU-Politikerin Hildegard Müller an. Es laufe auf Müller hinaus, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Industriekreisen, die Personalie sei aber noch nicht endgültig beschlossen.

Hildegard Müller (Bild von 2018) hat derzeit wohl die größten Aussichten, VDA-Chefin zu werden. (Foto: picture alliance/dpa)

Zuvor hatte der Journalist Gabor Steingart in seinem "Morning Briefing" berichtet, die ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt werde VDA-Chefin. Die 52-Jährige war bis Oktober Netzchefin des Energiekonzerns Innogy. Neben Müller war auch der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Günther Oettinger, zuletzt als Kandidat genannt worden. Oettinger werde es aber nicht, erfuhr die dpa aus CDU-Kreisen.

Der VDA ist einer der einflussreichsten Lobbyverbände in Deutschland, die Autobranche mit mehr als 800.000 direkt Beschäftigten eine Schlüsselindustrie. Der Posten des Spitzenlobbyisten der Autoindustrie muss neu besetzt werden, nachdem der frühere Ford-Manager Bernhard Mattes im September überraschend seinen Rückzug angekündigt hatte.

Müller war Staatsministerin im Kanzleramt und galt als enge Vertraute von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sollte sie den Posten erhalten, wäre sie die erste Frau an der Spitze des Autoverbands seit rund 23 Jahren. Erst einmal gab es in der Geschichte des VDA eine Präsidentin: Die Juristin und Verkehrspolitikerin Erika Emmerich amtierte von 1989 bis 1996. Müller ist bislang vorwiegend in der Energiebranche tätig gewesen, außerdem für die Dresdner Bank. Als neuer VDA-Präsident war auch schon der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel gehandelt worden.