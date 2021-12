Als Nutzer der Kryptobörse Coinbase in der vergangenen Nacht in ihren Account schauen, sehen sie teils Guthaben, die größer sind als das Vermögen von Elon Musk. Ein technischer Fehler zeigt kurzzeitig gigantische Kursanstiege bei vielen Kryptowährungen an. Realisieren können die Kurzzeitbilliardäre ihre Gewinne aber nicht.

Mehr als 13 Billionen - oder wie ein User per Screenshot festhielt, genau 13.181.942.005.393,83 US-Dollar – war ein Ether in der Nacht laut Daten der Kryptobörse Coinbase und der Plattform Coinmarketcap.com kurzzeitig angeblich wert. Das hätte einem Preisanstieg der Digitalwährung um Hunderte Milliarden Prozent und einer Marktkapitalisierung von mehreren Hundert Trillionen Dollar entsprochen. Auch für andere Kryptowährungen, darunter Bitcoin, wurden absurde Kursexplosionen angezeigt, die den Marktwert in den Trillionenbereich katapultierten und Nutzer scheinbar zu Billiardären.

Zahlreiche Coinbasenutzer teilten in den Sozialen Netzwerken den Status ihrer Coinbase-Accounts, deren Guthaben ein Vielfaches des Vermögens von Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt, betrug. Musk besitzt laut dem "Bloomberg Billionaires Index" aktuell gut 250 Milliarden Dollar. Laut Coinbase handelte es sich bei den Kursausschlägen nur um ein "Anzeigeproblem". Nutzer konnten demnach zu den astronomischen Preisen nicht handeln.

Coinmarketcap ist eine Plattform, die Kurse auf Grundlage der führenden Kryptobörsen ermittelt. Sie wird häufig von Investoren als Orientierungshilfe genutzt. Sie Coinbase ist vor allem in den USA eine der populärsten Handelsplattformen für Kryptowährungen mit mehr als 50 Millionen Nutzern. Während viele Nutzer einen Hackerangriff auf die für die Kryptoszene wichtigen Plattformen als Ursache für vermuteten, teilte Coinbase mit, es gebe keine Hinweise, dass die "technische Panne" durch externe Beteiligte verursacht worden sei. Angaben zur tatsächlichen Ursache machte beiden Plattformen allerdings nicht.

Coinbase und Coinmarketcap hatten die Probleme bis zum Morgen behoben und zeigen nach eigenen Angaben wieder "korrekte" Kurse an. Ein Bitcoin kostet derzeit gut 48.000 Dollar, Ethereum notiert bei knapp 3900 Dollar.

Technische Probleme, Hacks oder menschliche Fehler, die zu kurzzeitigen extremen Kursausschlägen bei Kryptowährungen führen, kommen immer wieder vor. So hatte etwa im September, die von professionellen Tradingdiensten genutzte Plattform Pyth, kurzzeitig einen Bitcoin-Absturz von 90 Prozent angezeigt. Grund war offenbar, dass sich ein Datenlieferant bei den Dezimalstellen vertan hatte.