Vorstoß in den Automarkt? Lidl bietet Kunden an, einen Kleinwagen "schnell und unkompliziert zu leasen".

Im Sortiment von Lidl taucht ab sofort neben den üblichen Waren und Sonderangeboten auch ein echter Kleinwagen auf: Der Discounter bietet Kunden im Internet einen Pkw aus italienischer Produktion mit Sonderausstattung an.

Die Supermarktkette Lidl erweitert ihr Angebot und wagt sich in den angestammten Markt der Automobilkonzerne vor. Gemeinsam mit dem Start-up Vehiculum bietet der Lebensmittelhändler ab sofort auch einen Kleinwagen der Marke Fiat an.

Das Modell "Cinquecento" gibt es in den Filialen des Discounters allerdings nicht zu kaufen. Stattdessen können ihn Kunden das Auto im Lidl-Onlineshop leasen. Der Preis beginnt bei 89 Euro im Monat, wie der Discounter mitteilte. Das Angebot ist auf 1000 Fahrzeuge limitiert und gilt bis zum 30. April.

Nach Angaben von Lidl sollen Kunden mit wenigen Klicks ihr Wunschpaket auswählen können. Das Angebot ermögliche es, "schnell und unkompliziert ein Auto zu leasen", erklärte Michael Nieberl von Lidl Digital.

Als Lidl-Leasing-Auto gibt es den Fiat 500 als Schaltwagen mit 69 PS in einer Sonderausstattung. Farbe, Vertragslaufzeit und Laufleistung lassen sich individuell bestimmen. Zulassungs- und Überführungskosten sind nach Angaben der Unternehmen bereits im Preis enthalten. Im Paket für monatlich 164 Euro seien außerdem alle Wartungskosten während der Laufzeit, die Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung sowie zusätzlich ein Satz Winterreifen inklusive, erklärte Lidl.

Bei dem Vorstoß ins Leasing-Geschäft stützt sich die Digitalsparte von Lidl auf das Berliner Start-up Vehiculum, das sich auf die Digitalisierung des Leasingmarktes spezialisiert hat. "Jeder zweite Neuwagen ist heute geleast", erklärte Vehiculum-Gründer Lukas Steinhilber. Mit seiner monatlichen Zahlung sei Leasing in Zeiten von Film- und Musikstreaming-Angeboten zwar "ultramodern, in der Anschaffung aber so kompliziert und unübersichtlich wie vor 20 Jahren".