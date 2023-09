"Oh, was für eine Ironie"

"Oh, was für eine Ironie" Musk droht jüdischer Organisation mit Klage

Seit Jahren wirft die jüdische Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League dem Dienst X vor, antisemitische Hassrede zu verbreiten. Nun dreht X-Inhaber Elon Musk den Spieß um. Er macht die Organisation für bestehende Erlösprobleme verantwortlich und droht mit einer Klage.

Technologie-Milliardär Elon Musk hat die jüdische Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League (ADL) für Einnahmeverluste des früher als Twitter bekannten Onlinedienstes X verantwortlich gemacht und ihr mit einer Klage gedroht. "Um den Namen unserer Plattform in Bezug auf Antisemitismus reinzuwaschen, scheint uns keine andere Wahl zu bleiben, als die Anti-Defamation League wegen Verleumdung zu verklagen ... Oh, was für eine Ironie", schrieb Musk auf der Plattform.

"Rückmeldungen von Werbetreibenden zufolge scheint ADL für den Großteil unserer Einnahmeverluste verantwortlich zu sein", erklärte der Milliardär. Die ADL könne potenziell für die Zerstörung der Hälfte des Unternehmenswertes verantwortlich sein, "also etwa 22 Milliarden Dollar".

"Werbetreibende scheuen Kontroversen, daher muss die ADL nur unbegründete Anschuldigungen erheben, um unsere Werbeeinnahmen in den USA und Europa zu vernichten", erklärte Musk. Diese "Kontroverse" führe dazu, "dass Werbekunden eine 'Pause' machen, aber diese Pause ist dauerhaft, bis die ADL grünes Licht gibt, und das wird sie nicht tun, ohne dass wir zustimmen, jedes Konto, das ihnen nicht gefällt, heimlich zu sperren oder zu verbannen", erklärte Musk.

Die ADL wirft der Plattform seit Jahren vor, antisemitische Hassrede zu verbreiten. Der umstrittene Geschäftsmann Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar gekauft und seitdem den Umbau des Unternehmens vorangetrieben. Er führte neue Gebühren ein und fuhr die Moderation der dort verbreiteten Inhalte herunter, was zu einem Einbruch der Werbeeinnahmen führte. Zudem wurden zuvor stillgelegte Twitter-Konten umstrittener Nutzer wieder freigeschaltet, unter anderem das von Ex-US-Präsident Donald Trump. Ende Juli änderte Musk den Namen von Twitter in X.

Vor rund einem Monat ging das Unternehmen rechtlich gegen das Center for Countering Digital Hate vor. Die internationale Nichtregierungsorganisation kämpft gegen die Verbreitung von Hass, Rassismus und Homo-Feindlichkeit im Internet.