Den siebten Tag in Folge veräußert Elon Musk ein großes Aktienpaket. Der Verkaufspreis liegt bei fast einer Milliarde US-Dollar. Der Tesla-Chef hält damit unbeirrt an seinem Plan fest, den er vor längerer Zeit angekündigt und dann noch mal per Twitter-Votum bestätigen lassen hat.

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag weitere Aktien im Wert von 973 Millionen US-Dollar verkauft und damit fast die Hälfte seines Ziels erreicht, zehn Prozent seiner Tesla-Beteiligung zu veräußern. Musk verkaufte damit den siebten Handelstag in Folge ein großes Aktienpaket.

Der reichste Mann der Welt hatte seine Twitter-Follower vor Kurzem gefragt, ob er zehn Prozent seiner mehr als 170 Millionen Aktien verkaufen solle. Mit rund 58 Prozent der abgegebenen Stimmen setzte sich der Vorschlag durch. Das Paket war zu dem Zeitpunkt rund 21 Milliarden Dollar wert, nach der Umfrage gab der Aktienkurs allerdings nach.

Nach Angaben der Securities and Exchange Commission (SEC) hat Musk am Dienstag weitere Optionen ausgeübt und mehr als 934.000 Aktien losgeschlagen. Dies folgte auf einen Aktienverkauf im Wert von 930 Millionen Dollar am Montag. Insgesamt hat Musk seit dem 8. November, einen Tag nach seiner Twitter-Umfrage, etwa 8,16 Millionen Aktien für 8,8 Milliarden Dollar verkauft. Einige der Aktienverkäufe wurden bereits lange vor der Veröffentlichung der Umfrage in die Wege geleitet.

Musk hat Millionen von Aktienoptionen, die er bis August 2022 ausüben muss. Er sagte im September, dass er beabsichtige, im vierten Quartal einen großen Teil seiner Aktien zu verkaufen. CNBC berichtete vergangene Woche, dass Musk mit einer Steuerbelastung von etwa 15 Milliarden Dollar für diese Optionen rechnen muss.