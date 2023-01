"Liebe bedeutet, ein Passwort zu teilen" - damit wirbt der Streamingdienst Netflix vor fünf Jahren noch fürs Account-Sharing. Jetzt setzt das Unternehmen der beliebten Praxis aber ein Ende. Wer seinen Zugang teilen möchte, muss dafür künftig extra zahlen.

Der Streamingdienst Netflix sagt dem Account-Sharing den Kampf an. "Später im Laufe des ersten Quartals werden wir voraussichtlich damit beginnen, das bezahlte Teilen auf breiterer Basis einzuführen", heißt es in einem aktuellen Quartalsbericht des Unternehmens. "Das heute weit verbreitete Teilen von Konten untergräbt unsere langfristige Fähigkeit, in Netflix zu investieren und es zu verbessern sowie unser Geschäft aufzubauen." Die Nutzungsbedingungen beschränken das Aufrufen von Netflix eigentlich auf einen Haushalt. Laut dem Unternehmen zahlen mehr als 100 Millionen Haushalte nicht für den Streamingdienst, weil sie Accounts anderer Haushalte mitbenutzen.

Bei dem Streamingdienst wisse man, dass dieser Schritt "eine Veränderung für Mitglieder bedeutet, die ihr Konto auf breiterer Basis teilen". Deshalb habe man "hart daran gearbeitet", zusätzliche neue Funktionen zu entwickeln. Damit könnten Mitglieder etwa prüfen, welche Geräte ihr Konto nutzen und ein Profil auf ein neues Konto übertragen. In "vielen Ländern" soll es zudem möglich sein, Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts gegen eine Zusatzzahlung weiter mitzuversorgen, heißt es weiter.

Neuerungen bereits in Lateinamerika getestet

Im Zuge dieser Umstellung könnten zwar einige Mit-Nutzer von Accounts aufhören, Netflix zu schauen. Solange man weiterhin ein "großartiges Programm" anbiete, würden diese jedoch vermutlich ähnlich wie in Lateinamerika wieder zurückkehren und ein eigenes Abonnement abschließen. Der Dienst hatte dort in mehreren Ländern entsprechende Tests durchgeführt.

Vor etwas weniger als sechs Jahren hatte Netflix noch mit dem Teilen von Konten geworben. In einem inzwischen berühmten Tweet schrieb das Unternehmen im März 2017: "Liebe bedeutet, ein Passwort zu teilen." Diese Praxis findet nun wohl bald ein unromantisches Ende. Netflix bietet in Deutschland bereits die Option an, ein Profil in einen eigenständigen Account zu übertragen. Aktuell bietet der Streamingdienst vier Abo-Varianten: Ein "Basis"-Paket kostet 7,99 Euro im Monat, ein "Standard"-Account liegt bei 12,99 Euro, ein "Premium"-Abo bei 17,99 Euro monatlich und eine "Basis"-Variante mit Werbung bei 4,99 Euro.