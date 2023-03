Am Mittwochabend vermeldet die Silicon Valley Bank (SVB) einen massiven Verlust, am nächsten Tag rutscht die Aktie an der Wall Street ins Bodenlose, US-Behörden ziehen die Notbremse und machen das Geldhaus dicht. Noch am Tag der Schließung sollen die Jahresprämien überwiesen worden sein.

Die kalifornische Silicon Valley Bank (SVB) hat einem Medienbericht zufolge kurz vor ihrem Kollaps noch Jahresboni ausgezahlt. Berechtigte Mitarbeiter des Geldhauses hätten wenige Stunden vor der Schließung durch die US-Regierung ihre Leistungsprämien erhalten, schreibt die US-Nachrichtenwebseite Axios. Es habe sich um Prämien für das Jahr 2022 gehandelt, die eigentlich am 10. März hätten fließen sollen, also am Tag der Übernahme des Instituts durch eine vom Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC neu gegründete Bank.

Die auf die Finanzierung von Tech-Startups spezialisierte SVB wurde am Freitag von den Aufsichtsbehörden dicht gemacht, nachdem ihre Aktien am Donnerstag an der Wall Street einen Rekord-Tagesverlust verbucht und damit Börsenwerte von rund 80 Milliarden Dollar ausgelöscht hatten. Am Vorabend hatte das Geldhauseinen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar vermeldet und eine Kapitalerhöhung angekündigt, um für neue Liquidität zu sorgen. Viele Kunden hatten zuvor ihre Gelder abgezogen, eine Folge der derzeitigen Probleme des Technologie-Sektors.

Die Schließung der Silicon Valley Bank hat auch massive Folgen für die Kryptobranche. Der Stablecoin-Anbieter Circle, der zu den Kunden der Bank zählt, parkte bei SVB 3,3 Milliarden Dollar. Insgesamt verfügt das Unternehmen über Reserven im Volumen von rund 40 Milliarden Dollar. Nutzer wollten daraufhin den von Circle herausgegebenen Stablecoin USDC in Dollar umtauschen. Der Token büßte deshalb seine Bindung zum Dollar zeitweise ein, erholte sich später aber wieder größtenteils von seinen Verlusten.