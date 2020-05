Wegen der Corona-Krise rutscht die Lufthansa in tiefrote Zahlen. Die Politik will helfen, erwartet für ihre milliardenschweren Rettungspaket aber ein Mitsprache. Wie viel, scheint nun geklärt.

Die Bundesregierung und die Lufthansa haben sich einem Bericht zufolge auf ein Rettungspaket für die schwer angeschlagene Fluggesellschaft geeinigt. Der "Spiegel" berichtet von einer Einigung auf höchster politischer Ebene, bei der die umstrittenen Modalitäten der Staatsbeteiligung geregelt worden sind. "Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben den Kompromiss heute erzielt", schreibt das Magazin.

Das Angebot sieht demnach Staatshilfen im Umfang von neun Milliarden Euro vor. Im Gegenzug soll sich der Bund mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Airline beteiligt werden und somit eine Sperrminorität erhalten. Außerdem soll die Regierung zwei Aufsichtsräte stellen. Diese von der SPD bevorzugte Variante würde dem Staat viel Einfluss auf die Strategie der Airline-Gruppe gewähren, die durch die Reiseverbote zur Abwehr der Pandemie existenziell bedroht ist. Die Unionsparteien wollten dem Konzern möglichst wenig ins Geschäft reinreden. Über diese Frage war zuletzt ein Streit ausgebrochen.

Demnach ist derzeit Regierungsvertreter auf dem Weg nach Frankfurt in die Konzernzentrale der Lufthansa. Er hat laut "Spiegel" den Auftrag, das Kompromissergebnis vorzustellen und "möglichst rasch" eine Einigung zu erzielen.

Spohr zeichnet düsteres Bild

Die Lufthansa war wegen der Corona-Krise in tiefrote Zahlen gerutscht. Nach eigenen Angaben verbrennt das Unternehmen rund eine Million Euro pro Stunde, weil etwa 700 ihrer insgesamt etwa 760 Flugzeuge auf dem Boden bleiben müssen.

In einer Mitteilung an die Beschäftigten, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag ein düsteres Bild gezeichnet. Die staatliche Unterstützung werde immer dringlicher, hieß es. "Da sich unsere Liquidität absehbar weiter verringert, hoffen wir auf einen raschen Abschluss der politischen Willensbildung und einen zukunftsweisenden Kompromiss in Berlin, der auch unsere Zukunftsfähigkeit im globalen Wettbewerb berücksichtigt."

Auch die Zukunftsaussichten im Passagierverkehr sind trübe: Die Nachfrage werde sich nur schrittweise erholen, sodass im kommenden Jahr noch 300 Flugzeuge nicht eingesetzt werden sollen. Im Jahr darauf müssten noch 200 Flugzeuge außer Dienst bleiben, hieß es in dem Schreiben weiter. "Im Sommer 2023, wenn die Krise hoffentlich überstanden sein wird, werden wir dann voraussichtlich immer noch eine um 100 Flugzeuge kleinere Flotte haben."