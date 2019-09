2024 sollen wieder Menschen den Mond betreten. Die Nasa lässt sich die Artemis-Mission Milliarden kosten. Ein Teil davon geht jetzt an den Rüstungskonzern Lockheed Martin. Dieser soll die notwendigen Raumkapseln herstellen.

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat von der Raumfahrtbehörde Nasa einen Auftrag über 4,6 Milliarden US-Dollar für den Bau von mindestens sechs Orion-Raumkapseln erhalten. Zudem könne der Deal noch um sechs weitere Kapseln bis 2030 ausgeweitet werden, teilte die Behörde mit. Damit sollen künftig Astronauten zum Mond gebracht werden sollen.

Der Deal umfasst laut Nasa 2,7 Milliarden US-Dollar für die ersten drei Fahrzeuge und 1,9 Milliarden US-Dollar für weitere drei im Geschäftsjahr 2022. Das erste Raumschiff solle im Jahr 2024 fertig sein. In diesem Jahr will die Nasa erstmals seit 1969 wieder Astronauten auf die Mondoberfläche bringen.

Die Nasa sieht in den Orion-Kapseln und dem Space Launch System von Boeing die Grundpfeiler für die Erforschung des Weltraums. Die Behörde plant im Rahmen mit dem Lunar Gateway auch ein kleines Raumschiff, das den Mond umkreisen soll.

Der Nasa-Vertrag von Lockheed ist eine Art Trostpflaster für den Bundesstaat Texas. Das Orion-Programm soll nämlich vom Johnson Space Center in der Nähe von Houston verwaltet wird. Im August hatte die Nasa die texanische Kongressdelegation verärgert, indem sie das Artemis-Lander-Programm an das Marshall Space Flight Center in Alabama vergeben hatte.