Die westlichen Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine machen sich in Moskaus Supermärkten bemerkbar.

Was in Deutschland Öl und Nudeln sind, ist in Russland der Zucker: Aus Sorge wegen der westlichen Sanktionen legen sich viele Russen einen Zucker-Vorrat an. Die starke Nachfrage führt prompt zu steigenden Preisen und leeren Regalen. Nun reagieren die Behörden.

Der starke Anstieg der Zuckerpreise nach dem Einmarsch in die Ukraine und sich häufende Hamsterkäufe rufen die russische Wettbewerbsbehörde auf den Plan. Diese kündigte Kontrollen bei Produzenten, Einzel- und Zwischenhändlern an. "Die Tatsache, dass in mehreren Regionen kein Zucker in den Regalen zu finden ist, ist auf eine überstürzte Nachfrage zurückzuführen, die von unehrlichen Organisationen angeheizt wird", erklärte die Anti-Monopol-Organisation FAS.

Die Zuckerpreise sind in der vergangenen Woche um 12,8 Prozent gestiegen, wie aus Daten des Statistikamtes Rosstat hervorgeht. In den sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigen, wie Rentner sich in Supermärkten gegenseitig anrempeln, um so viele Zuckertüten wie möglich zu ergattern. Für viele Russen ist Zucker ein Grundnahrungsmittel wie Buchweizen und Salz. Wegen der westlichen Sanktionen wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine haben sich viele Verbraucher beeilt, Vorräte anzulegen oder aufzustocken.

"Meine Schwiegermutter war gestern im Laden, und es gab überhaupt keinen Zucker mehr, und auch in anderen Geschäften konnte sie ihn nicht finden", sagte Oleg, ein Bauunternehmer in der Stadt Wladimir. "Die Menschen sind besorgt." Die Behörden sehen dagegen keinen Grund zur Eile, um Lebensmittel zu kaufen.

Die russische Regierung hatte am Montagabend mitgeteilt, dass sowohl der Export von Getreide als auch von "weißem und rohem Rohrzucker in Drittländer" gestoppt wird. Damit wird die Ausfuhr nach Armenien, Belarus, Kasachstan und Kirgistan vorübergehend eingestellt. Die Beschränkungen für die Getreideexporte sollen bis Ende Juni und die für Zucker bis Ende August gelten. Die umfassenden Sanktionen westlicher Staaten erschweren Russland den Import vieler Waren erheblich.