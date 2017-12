Wirtschaft

Lauda noch immer interessiert: Ryanair will Teile von Niki übernehmen

Die Lufthansa ist ausgestiegen, dafür betritt nun Ryanair die Arena. Die irische Billig-Airline interessiert sich für die insolvente Fluggesellschaft Niki und möchte womöglich Teile übernehmen.

Nach der Insolvenz der Air-Berlin-Tochter Niki hat Ryanair Interesse am Kauf von Unternehmensteilen. Die irische Billigfluggesellschaft hat auch bereits den Insolvenzverwalter kontaktiert. "Ryanair bestätigte heute, dass sie sich mit den Verwaltern der Niki Luftfahrt GmbH bezüglich des Insolvenzverfahrens und des möglichen Erwerbs der verbliebenen Niki-Vermögenswerte in Verbindung gesetzt hat", teilte das Unternehmen mit Sitz in Dublin mit.

Niki hatte am Mittwoch Insolvenz angemeldet, nachdem die Deutsche Lufthansa vom Kauf zurückgetreten war. Zuvor hatte die EU-Kommission der Lufthansa signalisiert, dass sie den schon vereinbarten Deal wegen wettbewerbsrechtlichen Bedenken nicht ohne weiteres durchwinken würde.

Lufthansa war der einzige verbliebene Bieter für Niki, nachdem die International Airlines Group SA (IAG.LN) kein erneutes Angebot abgegeben hatte und Gespräche mit einem Konsortium unter Führung des Reisekonzerns Thomas Cook gescheitert waren.

Auch der ehemalige Rennfahrer Niki Lauda hat bereits Interesse an einer Übernahme der von ihm gegründeten Fluggesellschaft gezeigt und sieht dafür "sehr große Chancen". Durch die Insolvenz seien die Altlasten des Unternehmens weg, deswegen seien die Chancen gestiegen, sagte Lauda dem österreichischen Fernsehsender ORF2.

Quelle: n-tv.de