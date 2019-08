In den USA liegt die Rendite des zehnjährigen Bonds unter der des zweijährigen. Diese inverse Zinskurve deutet auf eine Rezession hin. Gleichzeitig werden 30-jährige Anleihen so niedrig verzinst wie nie zuvor. Das ruft US-Finanzminister Mnuchin auf den Plan.

US-Finanzminister Steven Mnuchin denkt über eine Emission von ultralangen Staatsanleihen nach. Diese können Laufzeiten zwischen 50 und 100 Jahren haben. Ein solcher Schritt werde derzeit angesichts des Zinstiefs ernsthaft in Erwägung gezogen, sagte Mnuchin der Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Die USA könnten mit solchen Langläufern von dem aktuell guten Kreditumfeld profitieren. Die zuletzt gestiegene Verunsicherung an den Finanzmärkten hat die Investoren in Anlagen wie Bonds getrieben, die als ein sicherer Hafen gelten.

Vor allem in den USA fallen die Renditen. So sank die Verzinsung des 30-jährigen Bonds zeitweise auf 1,906 Prozent und war damit so niedrig wie nie zuvor. Sie liegt damit unter dem Leitzins der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die Rendite der zehnjährigen Papiere ist weiter unter die der zweijährigen Titel gefallen. Diese so genannte inverse Zinskurve gilt als Vorbote einer Rezession.