Razzia bei chinesischer Firma: USA fahren neue Strategie im Handelsstreit

Der Diebstahl geistigen Eigentums kostet die US-Wirtschaft jährlich Hunderte Milliarden Dollar. Vor allem China soll sich häufig der Ideen Anderer bedienen. Im Handelsstreit gehen die USA nun neue Wege - mit Razzien bei einem chinesischen Chiphersteller.

Die US-Regierung erweitert ihren Handelskampf mit China über Zölle hinaus und will mit Exportkontrollen und anderen Instrumenten den Diebstahl von geistigem Eigentum eindämmen. Der erste Zug in dieser neuen Strategie sei eine Razzia des Handels- und Justizministeriums gegen einen chinesischen staatlichen Chiphersteller gewesen, den die US-Regierung beschuldigt hatte, Geschäftsgeheimnisse von Micron Technology aus Idaho gestohlen zu haben, sagten mit der Materie vertraute Personen dem "Wall Street Journal".

US-Beamte prüften weitere Fälle, in denen sie eine ähnliche Kombination aus Instrumenten einsetzen können, um den Diebstahl von geistigem Eigentum zu bekämpfen, ergänzten die Personen. Die Beamten hofften, dass die beispiellosen Maßnahmen zur Verteidigung von Micron - dem größten amerikanischen Speicherchip-Hersteller - mehr US-Unternehmen ermutigen werden, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, um Diebstahl geistigen Eigentums entgegenzuwirken.

Die neue Strategie lasse sich allerdings nur in bestimmten Fällen anwenden und bedarf umfangreicher Ressourcen und zwischenstaatlicher Koordination. Im Fall von Micron setzten sich beispielsweise zahlreiche Beamte dafür ein, dass das Ministerium beim möglichen Diebstahl geistigen Eigentums eingreifen sollte.

Die Initiative eröffnet eine neue Front in Washingtons Handelsstreit mit Peking, nachdem die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sich gegenseitig mit Zöllen und Gegenzöllen überzogen hatten. Der neue Ansatz könnte der Regierung von Donald Trump helfen, Freunde in der US-Wirtschaft zu gewinnen, die die Zollpolitik des Präsidenten als zu breit und unwirksam kritisiert hat. Durch den Diebstahl geistigen Eigentums entstände der US-Wirtschaft jährlich ein Schaden in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar.

Quelle: n-tv.de