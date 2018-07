Wirtschaft

Neuer COO-Posten in Wolfsburg: VW-Chef Diess holt sich Verstärkung

Europas größer Automobilkonzern muss ein neues Büro in der Führungsetage einrichten: Konzernlenker Diess schafft eine neue, hochkarätige Assistenzstelle auf höchster Ebene. Der VW-Einkaufschef soll sich künftig an seiner Seite auch um die Konzerngeschäfte kümmern.

Volkswagen-Chef Herbert Diess befördert den Einkaufschef der Hauptmarke VW befördern und holt ihn zur Unterstützung an seine Seite. Ralf Brandstätter werde demnächst für das Amt des neu geschaffenen Chief Operating Officer (COO) berufen, hieß es aus Konzernkreisen. Volkswagen bestätigte die Angaben.

Brandstätter werde ab August das operative Geschäft der Marke Volkswagen und in Personalunion weiterhin das Vorstandsressort Beschaffung der Marke führen, teilte der Autobauer mit. Diess hatte im April eine Neuordnung des Konzerns angekündigt. Dazu hatte er bereits die zwölf Marken des Konzerns in sechs Geschäftsfelder gegliedert, wobei die Pkw-Marken in den Segmenten Massenmarkt, Premium und Luxus gebündelt wurden.

Diess selbst leitet neben seinem Amt als Konzernchef die Volumengruppe mit den Marken VW, Skoda und Seat, in denen die größten Stückzahlen produziert werden. In seinen Verantwortungsbereich - neben seiner Funktion als Konzernchef - fallen auch die VW-Transportersparte und die Mobilitätsmarke Moia.

Neues Personal bei Volkswagen

Brandstätter solle ihm künftig den Rücken im operativen Tagesgeschäft freihalten, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen nicht näher genannten Insider. Auf diese Weise könne sich Diess auf die Strategie konzentrieren. Auf Konzernebene hatte Volkswagen unlängst den früheren Vorstandschef des Zulieferers ZF, Stefan Sommer, als Einkaufschef nach Wolfsburg geholt.

Vergangene Woche warb Volkswagen zudem den bisherigen BMW-Chefeinkäufer Markus Duesmann ab. Welchen Posten Duesmann in Wolfsburg bekommen soll, ist noch offen. Dem Vernehmen nach ist er als möglicher Nachfolger des inhaftierten und daher beurlaubten Audi-Chefs Rupert Stadler vorgesehen.

Quelle: n-tv.de