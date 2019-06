Die Einigung zwischen Betriebsrat und Vorstand steht: Bei Europas größtem Autobauer sollen künftig mehr Arbeitsschritte digital erledigt werden. Mitarbeiter, die altersbedingt aufhören, will die Geschäftsführung nicht ersetzen. Die Job-Garantie für die Kernmarke wird jedoch verlängert.

Die Digitalisierung wird bei Volkswagen zum Abbau von bis zu 4000 Arbeitsplätzen in der Verwaltung führen. Da Aufgaben durch den verstärkten IT-Einsatz entfielen, sollten in den kommenden vier Jahren Stellen in dieser Größenordnung beim altersbedingten Ausscheiden von Beschäftigten nicht wieder neu besetzt werden, teilte der Dax-Konzern mit.

Zugleich sollen allerdings mindestens 2000 neue Jobs geschaffen werden, hieß es aus Wolfsburg. Der von Vorstand und Betriebsrat beschlossene Plan zur digitalen Transformation sieht außerdem bis 2023 rund vier Milliarden Euro an Investitionen in Digitalisierungsprojekte in Verwaltung und Produktion vor.

Trotz des angekündigten Sparkurses verlängert Volkswagen die Beschäftigungssicherung für die Kernmarke VW Pkw an allen deutschen Standorten bis 2029. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen "in den nächsten zehn Jahren ausgeschlossen", wie Betriebsratschef Bernd Osterloh betonte.

Die Verlängerung der Job-Garantie war eine zentrale Bedingung der Arbeitnehmervertretung für den digitalen Umbau des Unternehmens. In der technischen Entwicklung will VW nicht an neuen Jobs sparen, sondern eher aufbauen. Die 2000 Jobs sollen dort vor allem in jenen Bereichen entstehen, wo es um Software und Elektronik geht.