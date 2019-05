Das deutsche Schienennetz schrumpft seit Jahren, obwohl die Passagierzahlen immer weiter steigen. Zwei Verkehrsverbände fordern daher, dass mehr als 3000 Kilometer stillgelegte Bahnstrecken wiederbelebt werden. Unklar ist, wer die Kosten dafür tragen soll.

Mehr als 3000 Kilometer stillgelegte Bahnstrecken lassen sich aus Sicht zweier Verkehrsverbände ohne allzu großen Aufwand reaktivieren. Das würde den Personenverkehr in Deutschland verbessern, teilten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Allianz pro Schiene mit. Denn damit ließen sich zahlreiche Lücken im deutschen Schienennetz schließen und die steigenden Passagierzahlen besser bewältigen.

Die Verbände machten bundesweit 186 Streckenabschnitte aus, die in den vergangenen Jahrzehnten stillgelegt wurden und bei denen es sich lohne, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Die Abschnitte sind zwischen einem und 60 Kilometer lang und haben insgesamt eine Länge von 3072 Kilometern. Nähme man sie alle wieder in Betrieb, ließe sich das gesamte deutsche Schienennetz um acht Prozent erweitern, sagte ein VDV-Sprecher.

Nach Jahrzehnten des Schrumpfens habe die Schieneninfrastruktur in den vergangenen Jahren bereits an mehr und mehr Orten ein Comeback erlebt: So wurden zwischen 1994 und 2019 insgesamt 827 Kilometer an Verbindungen für den Personenverkehr und 359 Kilometer für den Güterverkehr wieder in Betrieb genommen, wie aus einer Deutschland-Karte der Allianz pro Schiene hervorgeht. Insgesamt fällt die Bilanz aber deutlich negativ aus: Im selben Zeitraum wurden mit über 3600 Kilometern deutlich mehr Strecken im Personenverkehr eingestellt als reaktiviert.

Nicht mehr genutzte Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen, könnte ein Schritt zur Umsetzung des Projekts "Deutschland-Takt" sein, mit dem das Bundesverkehrsministerium die Schiene stärken will. Das Zugfahren soll so pünktlicher und schneller werden, das Erreichen der Anschlüsse direkter und verlässlicher.

Ministerium will doppelt so viele Fahrgäste

Geplant sind unter anderem besser abgestimmte Zugfahrpläne, so dass sich die Reisezeit durch optimierte Anschlüsse verkürzt. Außerdem soll es zusätzliche Strecken geben. In Ausbau, Netz, Technik und Elektrifizierung sollen Milliarden fließen, heißt es vom Verkehrsministerium. Die Umsetzung des Projekts "Deutschland-Takt" soll 2020 beginnen. Bis 2030 soll sich die Zahl der Fahrgäste verdoppeln - das hat sich das Verkehrsministerium zumindest zum Ziel gesetzt. Über die Umsetzung werde mit den Eisenbahnunternehmen und Ländern diskutiert, hieß es vom Ministerium im Oktober.

Einen genauen Plan zur Finanzierung gibt es bisher offenbar nicht. Der VDV schlägt in seinem Leitfaden zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken vor, alle Beteiligten bei der Entwicklung eines Finanzierungsmodells mit einzubeziehen. Auch kommunale Partner könnten sich an der Finanzierung beteiligen - zum Beispiel ein Einkaufszentrum oder Fremdenverkehrsverbände, die ein Interesse am Betrieb der Bahn haben können.

Zuschussmöglichkeiten gibt es auch durch den Bund, die Bundesländer und die Kommunen. Je nach Bundesland unterscheiden sich die Fördermöglichkeiten allerdings. Dabei ist wichtig, ob die Strecke dem Bund gehört oder einem privaten Eisenbahnunternehmen. Meist seien zu reaktivierende Strecken nicht mehr im Eigentum der Bundesunternehmen DB Netz AG oder DB Station und Service AG oder sie wurden an nichtbundeseigene Eisenbahnen verpachtet, erklärt der VDV.