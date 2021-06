Beruhigung an der Wall Street: Neue Daten aus dem Mai lassen die Inflationssorgen vorerst verfliegen, neue Zahlen von Nike befeuern die Kauflust. Der S&P-500 markiert deshalb ein weiteres Allzeithoch. Nur im techlastigen Nasdaq sieht es trüb aus.

Die Wall Street bringt am Freitag das beste Wochenergebnis seit über zwei Monaten nach Hause. Der Dow Jones wurde von einer Rally bei Nike gestützt, der S&P-500 markiert ein weiteres Allzeithoch. "Wir befinden uns noch immer in einer Phase, in der die wirtschaftliche Aktivität weiter steigt. Es ist aber normal, dass man von Zeit zu Zeit auch mal eine gewisse Volatilität am Aktienmarkt beobachtet", sagte Fondsverwalter Hani Redha von PineBridge Investments. Doch die fundamentale Unterstützung mit sich bessernden Daten sei entscheidend.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,7 Prozent auf 34.434 Punkte, der S&P-500 um 0,3 Prozent. Nasdaq-Composite sank um 0,1 Prozent. Gestiegene Marktzinsen belasteten die Technologiewerte an der Nasdaq. An der Nyse gab es 1.860 (Donnerstag: 2.295) Kursgewinner und 1.454 (1.054) -verlierer. Unverändert schlossen 138 (110) Titel.

Als ein Beispiel für sich bessernde Daten nannten Marktteilnehmer die Stimmung der US-Verbraucher. Denn die hatte sich im Juni laut Revision deutlicher als gedacht aufgehellt. Gleichzeitig sorgte auch eine weniger stark als erwartet gestiegene Teuerungsrate für Mai für Erleichterung. Die anziehende Inflation hatte zuvor die Furcht der Anleger vor einem schnelleren Abebben der Notenbank-Gelder genährt.

"Die Daten lassen die Investoren durchatmen und geben ihnen das Gefühl, die Inflationsängste könnten etwas übertrieben sein", sagte Marktexperte Thomas Hayes vom Vermögensverwalter Great Hill Capital in New York.

Dollar volatil

Der Dollar geriet mit den niedrigen persönlichen Ausgaben etwas unter Druck, erholte sich aber mit der sehr positiven Verbraucherstimmung wieder und notierte am Abend praktisch unverändert. Der Goldpreis befestigte sich etwas, Anleger hielten es hier eher mit den taubenhaften Aussagen von Kashkari.

Die Ölpreise tendierten fester. Spekulationen über die nächsten Schritte der Gruppe OPEC+ liefen auf eine Förderausweitung hinaus. Damit dürfte die steigende Nachfrage aber nicht abgedeckt werden, hieß es. Am Rentenmarkt dominierten Renditegewinne, die Zehnjahresrendite stieg um 4 Basispunkte auf 1,53 Prozent - getrieben von den hohen Inflationsdaten und der positiven Konsumstimmung. Es existiere weiter eine moderate Zinserhöhungsfantasie, hieß es mit Blick auf Rosengren.

Nike spurten auf Allzeithoch

Mit einem Kursfeuerwerk auf Rekordhoch wurden die Viertquartalszahlen von Nike gefeiert. Die Aktie machte einen Satz um gut 15,5 Prozent nach oben. Der US-Sportartikelhersteller verdoppelte seine Umsätze gegenüber dem Vorjahr annähernd und kehrte in die Gewinnzone zurück.

Fedex verloren nach Vorlage des Geschäftsberichts 3,9 Prozent. Bei dem Logistiker war dem Markt gut offenbar nicht gut genug, denn Fedex hatte Rekordzahlen berichtet. Für das Kursminus war laut Marktbeobachtern der verhaltene Ausblick verantwortlich.

Der Online-Marktplatz Ebay will die für dieses Jahr geplanten Aktienrückkäufe erhöhen. In diesem Jahr sollen Aktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden, im vorherigen Rückkaufplan waren es nur 2 Milliarden Dollar gewesen. Die Aktie legte 2 Prozent zu.

Der IT-Dienstleister Synnex steigerte Gewinn und Umsatz deutlich, der Kurs tendierte 0,4 Prozent höher. Das Unternehmen stellte aber für das laufende Quartal niedrigere Umsätze in Aussicht. Progress Software zeigten sich nach dem Quartalsausweis 1 Prozent schwächer.

CarMax kletterten um 6,7 Prozent, der Gebrauchtwagenhändler äußerte sich positiv zum Geschäftsverlauf. Ein fulminantes Börsendebüt legten die Titel des Autowäschers Mister Car Wash hin, die Papiere schlossen 35,3 Prozent über Ausgabepreis. Die Bewertung lag damit bei rund 6 Milliarden Dollar.

Nach der Einigung in Washington auf das billionenschwere Infrastrukturpaket stiegen Solarstromfirmen in der Gunst der Anleger. Ein Teil der Gelder soll in nachhaltige Energien fließen. Aktien von Enphase Energy, ReneSola, Canadian Solar, SunPower, Maxeon Solar Technologies und Sunrun legen im Tagesverlauf zwischen einem und 4,9 Prozent zu.

Wie der Handel auf dem Frankfurter Parkett verlief, können Sie in unserem Börsen-Tag nachlesen.

Kursverluste verzeichneten Reise- und Tourismuswerte. Wegen der Ausbreitung der erstmals in Indien nachgewiesenen Delta-Variante des Coronavirus bestehe das Risiko neuer Reisebeschränkungen, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. Papiere von Skywest, American Airlines, JetBlue gaben zwischenzeitlich bis zu ein Prozent nach.

Eine umfassende Fluglizenz der US-Luftfahrtaufsicht gab Virgin Galactic dagegen Auftrieb. Die Aktien der Raumfahrtfirma stiegen um mehr als 16 Prozent. Die FAA erweitert die Frachtlizenz und erlaubt dem Unternehmen künftig auch den kommerziellen Transport von Passagieren.