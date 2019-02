Passagiere müssen heute am Flughafen Hamburg Geduld beweisen.

Am Flughafen Hamburg müssen sich Passagiere heute auf Verspätungen und Flugstreichungen einstellen. Grund ist ein Warnstreik des Bodenpersonals, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Seit dem frühen Morgen fallen Flüge aus.

Am Flughafen Hamburg hat ein Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. "Wir sind zur Stunde noch in der Sammelphase und können noch nicht genau sagen, wie viele Kollegen die Arbeit niederlegen", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Durch den Warnstreik müssen sich Reisende auf Verspätungen und Flugstreichungen einstellen. Der Streik begann bereits um 3.00 nachts und soll 24 Stunden dauern.

Grund für den kurzfristig anberaumten Warnstreik ist nach Verdi-Angaben das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH). Verdi fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste eine Tariferhöhung von 275 Euro für alle.

Die Bodenverkehrsdienste sind unter anderem für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung sowie den Busverkehr zuständig. Vor rund zwei Wochen hatte ein Warnstreik des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen bereits zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt.

Der Flughafen-Betreiber forderte Passagiere auf, "ausreichend Zeit" einzuplanen und das "aufgegebene Gepäck auf ein Minimum" zu reduzieren. Wem es möglich sei, der sollte nur Handgepäck mitnehmen. Am Hamburger Flughafen sind für heute 388 Flüge geplant - jeweils 194 Starts und Landungen. Zur Stunde wurden bereits einige Abflüge sowie Ankünfte gestrichen.

Hinweis: Passagieren, die einen Flug von oder nach Hamburg geplant haben, wird empfohlen, sich im Internet unter hamburg-airport.de fortlaufend über den Flugstatus zu informieren und bei Bedarf Kontakt mit der gebuchten Airline aufzunehmen.