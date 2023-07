"Was wir in der Autoindustrie sehen, ist ernst"

Preiskampf, chinesische Konkurrenten, sinkende Marktanteile: Die deutschen Autobauer haben ein großes Problem. Jan Burgard, Experte der Beratung Berylls, erklärt, wo die größten Risiken lauern.

Die deutschen Autobauer sind in einer paradoxen Lage: Die Gewinne schießen in diesem Jahr in die Höhe, und auch der Absatz in Europa und den USA läuft vergleichsweise gut. Zugleich werden die Hersteller durch das Geschäft mit China gleich an zwei Fronten bedroht: Die Marktanteile in dem bedeutenden Markt gehen zurück, und chinesische Anbieter drängen nach Europa.

Jan Burgard, Chef und Mitgründer des Beratungsunternehmens Berylls (Foto: Jan Burgard)

"Wenn ich versuche, das als Hersteller auszusitzen, wird mir das nicht gelingen – weil meine Abhängigkeit von China viel zu groß ist", sagt Jan Burgard, Chef und Mitgründer des Beratungsunternehmens Berylls, das auf die Autoindustrie spezialisiert ist, im Podcast "Die Stunde Null". "Was wir jetzt sehen, ist ernst."

Nach Ansicht Burgards hinken die Deutschen vor allem bei erschwinglicheren Klein- und Mittelklassewagen hinterher, also da, wo sich beispielsweise viele Marken des Volkswagenkonzerns tummeln. "Wir haben ein großes Problem im Volumensegment", sagt der Berylls-Chef.

Die Hersteller stünden auch vor der Frage, wie sie die Entwicklung von Elektroautos hochfahren, während gleichzeitig noch ein Großteil des Umsatzes mit Verbrenner-Modellen erzielt wird. "Man sollte das Geld, das man verdient, auch in die Dinge investieren, die einem fehlen", sagt Burgard. "Das passiert ja auch. Die große Frage ist nur, ob die Unternehmen das schnell genug schaffen."

Ein besonderes Problem tut sich beim Preis auf, einem Faktor, bei dem sowohl die chinesischen Konkurrenten als auch US-Anbieter wie Tesla die Deutschen massiv unter Druck setzen – unter anderem, da sie mit niedrigeren Energiekosten produzieren können. "Da wütet ein Preiskampf, den deutsche Hersteller teilweise gar nicht mitgehen können", sagt Burgard.

