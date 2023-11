Entertainerin Désirée Nick gilt als spitzeste Zunge des Landes. Die Berlinerin provoziert - und steuert seit Jahren erfolgreich ihre eigene Ich-AG. Im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond" schildert sie, warum sie ist, wie sie ist. Und was man von ihr lernen kann.

Selbstzweifel? Ach was! Für Désirée Nick ist das kein Thema. "Ich hatte nie einen Grund dafür", sagt die Berliner Entertainerin im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond". Diese Überzeugung sei ihr schon als Kind vermittelt worden. "Wir waren sehr lange arm und meine Mutter hat mir fortwährend erzählt, wir sind reich", sagt Nick. "Reich an Talent, an Fähigkeiten." Diese Einstellung habe sie geprägt und für ihre spätere Karriere gestählt. Sie sei in einem Intellektuellen-Haushalt groß geworden - viel künstlerische Umgebung, aber wenig Geld. "Ich kann sagen, diese Mischung ist das beste Klima für die Entwicklung eines Kindes."

Das Showbiz habe ihre Durchsetzungsfähigkeit und ihre Resilienz später zusätzlich gestärkt: "Im Showbusiness auf Fairness und Gerechtigkeit zu hoffen, ist so, als würde man zum Rodeo gehen und Sicherheit und Gesundheit erwarten." Ihr Karrieretipp: "Du musst für Dein Glück kämpfen", sagt Nick. Sich durchzusetzen und nicht einzuknicken, sei wichtig. "Sehr viele Menschen sind an mir gescheitert."

Frustriert? Könnte sein. Zumindest etwas. "Mein Weg ist gepflastert von Verkennung und Absagen", sagt Nick. "Die Leute müssten bei mir allesamt Abbitte leisten. Abbitte"! Denn inzwischen hätten auch nimmermüde Kritiker erkannt, dass sie sich geirrt hätten. Wer zuletzt lacht, lacht am besten? Nick bringt es auf den Punkt: "I am playing the long game." Sie beherrsche den "Spagat zwischen Trash und Hochkultur" und sagt notfalls: "Wenn man Menschen nicht überzeugen kann, muss man sie verwirren."

Lust auf Häme oder Rache? "Dafür habe ich keine Energie", sagt Nick. Schließlich sei sie Frau und werde anders als Männer bewertet. Sie behaupte sich seit Jahrzehnten durch "meine breit aufgestellte Expertise und durch meine redliche Leistung", sagt sie. "Wenn Jan Böhmermann etwas sagt, nennt es sich Kult. Sage ich dasselbe, nennt es sich Gezicke." Eine Frage der Emanzipation. "Da sind wir aber noch lange nicht so weit."