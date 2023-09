Man kennt sie als komödiantische Krawallschachtel und gnadenlose Giftspritze. Auch in der kommenden "Playboy"-Ausgabe nimmt Désirée Nick kein Blatt vor den Mund. Ihren Nackt-Auftritt mit 66 Jahren verbindet sie aber zugleich mit einer durchaus ernst gemeinten Ansage.

Sie ist Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin, Reality-TV-Expertin und nicht zuletzt Berliner Schnodderschnauze, die stets nach allen Regeln der Kunst auszuteilen weiß. Gleichzeitig aber ist Désirée Nick auch eine Frau, die sich nie die Butter vom Brot nehmen lässt. Auch jetzt nicht, da sie sich mit 66 Jahren dazu entschieden hat, erstmals im "Playboy" komplett die Hüllen fallen zu lassen.

So gibt Nick für die Oktober-Ausgabe der deutschen Männermagazin-Variante nicht nur das "Covergirl". Auch im Heft selbst zeigt sie von sich jede Menge nackte Haut. Warum sie das tut, erklärt sie im Gespräch mit dem Magazin so: "Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren."

Für sie sei das Shooting ein "Akt gegen Ageism", gegen die Diskriminierung von alten Menschen, so Nick. "Ich möchte mit den Fotos für den 'Playboy' zeigen, dass die Wahrnehmung der Frau in der Mitte des Lebens und in der zweiten Lebenshälfte sich massiv verändert hat. Man muss Klischees über Bord werfen. Die Hälfte der Frauen beginnt eigentlich ab 50 erst zu erblühen", führt sie weiter aus.

Ihre Hoheit gibt sich die Ehre. (Foto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Oktober 2023)

Dementsprechend sprach für Nick nichts dagegen, auch im Alter von über 60 Jahren die Klamotten abzulegen. Im Gegenteil: "Mich gab es so nicht mit 20. Mich gab es so auch nicht mit 30. Ich bin eigentlich so geworden durch meinen Sohn, durch die Mutterschaft, durch die Verantwortung, durch die Unabhängigkeit und durch die Selbstbestimmtheit." Gewohnt selbstbewusst fügt sie hinzu: "Ich habe all das, was man erotische Reize nennt, in eine völlig neue Altersklasse transportiert."

Frauen über 50 würden in der Gesellschaft schwer diskriminiert, ist sich die Dschungelkönigin des Jahres 2004 sicher. "Wer einer Arbeitskollegin an den Po grabscht, wer abfällige Bemerkungen über die Hautfarbe von Kollegen macht, riskiert seinen Job. Aber wenn du über eine ältere Frau sagst: Die alte Schachtel ist nicht mehr taufrisch, hat das keinerlei Konsequenzen. Über Menschen ab 50 wird ungestraft alles ausgekübelt, was woanders nicht mehr gesagt werden darf", erläutert sie ihre Position.

Und Nick wäre nicht Nick, würde sie ihre Botschaft nicht auch mit einer klaren Ansage verbinden: "Ich werde an den Grundfesten rütteln, bis die Herren der Schöpfung akzeptieren, dass über die Darstellung der Frau in allen Lebensphasen immer noch die Frau selbst entscheidet!"

"An meinem Körper ist absolut nichts gemacht." (Foto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Oktober 2023)

Auszuteilen weiß die Berlinerin auch gegen Heidi Klum. Auch wenn diese "Germany's next Topmodel" inzwischen für ältere Frauen geöffnet habe, habe sie "versagt", wettert Nick. "Schon im letzten Jahr hätte die 50-jährige Martina Gleissenebner-Teskey gewinnen müssen, denn sie sieht besser aus als Heidi Klum. Aber Frau Klum lässt ja nie Leute nach vorne kommen, die sie in den Schatten stellen. Nur im Marketing, da ist sie allererste Sahne", zieht sie weiter vom Leder.

Kaum verwundern kann wohl, dass Nick auch an dem Vater ihres Kindes, Heinrich Prinz von Hannover, im "Playboy"-Interview kein gutes Haar lässt. Sie habe den Fehler gemacht, zu glauben, "dass ein königlicher Prinz Ehre, Anstand und Würde hätte", erklärt sie. Letztlich habe sie jedoch die Erfahrung machen müssen: "Dies alles hat mit Herkunft nichts zu tun, eher mit Bildung."

Weitere Spitzen dürfte Nick in ihrem Buch "Alte weiße Frau" auf Lager haben, das am 13. September erscheint. Was sie selbst angeht, scheint sie dagegen im Reinen zu sein, auch und gerade mit Blick auf ihren Körper. "An meinem Körper ist absolut nichts gemacht", versichert sie jedenfalls, bei einer kleinen Einschränkung: "Ich gehe mal für Botox zum Doktor, aber das gehört ja zur Kosmetik."

So sieht der deutsche "Playboy" im Oktober aus. (Foto: Sacha Höchstetter für PLAYBOY Deutschland Oktober 2023)

Désirée Nick im "Playboy" Weitere Motive von Désirée Nick gibt es exklusiv nur beim "Playboy".

Die "Playboy"-Fotos der 66-Jährigen entstanden in einem edlen italienischen Palazzo. Passend zur Kulisse setzte Nick bei ihrem Coverbild auf einen glamourösen Look: Zu goldenen Pumps und Accessoires brachte sie obenherum lediglich einen rosafarbenen Tüllkimono mit goldenen Pailletten und Federbordüre zum Einsatz. Ihre blonden Haare sind zu einem eleganten Dutt gestylt worden.

Auf einem Foto im Heftinneren trägt die "Grande Dame der provokanten Unterhaltung", wie sie der "Playboy" vorstellt, indes eine Krone auf ihrem Haupt. Getreu dem Motto: Ehre, wem Ehre gebührt.